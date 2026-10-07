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Halk TV Türkiye İstanbul'da akılalmaz olay! Çıplak halde markete giren mühendis "bomba var" diye bağırdı

İstanbul'da akılalmaz olay! Çıplak halde markete giren mühendis "bomba var" diye bağırdı

Kağıthane’de iddiaya göre çıplak halde markete giren 28 yaşındaki mühendis Salih A.’nın, İngilizce 'Bomba var' diye bağırarak müşterilere saldırdığı öne sürüldü.

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Olay, 4 Ekim Pazar günü saat 20.30 sıralarında İstanbul Kağıthane’de Şirintepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta çıplak halde dolaşarak bağıran 28 yaşındaki mühendis Salih A., bir markete girdi. Yüzünde kan olduğu belirtilen Salih A.’nın, İngilizce 'Bomba var' diye bağırarak içeridekilere saldırması üzerine müşteriler kaçtı.

İstanbul'da akılalmaz olay! Çıplak halde markete giren mühendis "bomba var" diye bağırdı - Resim : 1

Çevredekileri tehdit ettiği ve saldırgan tavırlar sergilediği belirtilen Salih A., ardından marketten çıkarak park halindeki otomobilin altına saklandı.

İstanbul'da akılalmaz olay! Çıplak halde markete giren mühendis "bomba var" diye bağırdı - Resim : 2

OTOMOBİLİN ALTINA GİRİP POLİSE DİRENDİ

İhbar üzerine olay yerine Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği polisleri sevk edildi. Polis, Salih A.’yı otomobilin altında çıplak halde yatarken buldu. Bulunduğu yerden çıkmayan ve ekiplere direnen Salih A., yakalandı. Salih A.’nın müdahale sırasında bir polise başıyla vurduğu da öne sürüldü.

İstanbul'da akılalmaz olay! Çıplak halde markete giren mühendis "bomba var" diye bağırdı - Resim : 3

HASTANEYE YATIRILDI

Mühendis olduğu öğrenilen Salih A. gözaltına alınarak hastaneye götürüldü. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli daha sonra emniyete götürüldü.

İstanbul'da akılalmaz olay! Çıplak halde markete giren mühendis "bomba var" diye bağırdı - Resim : 4

Hakkında, 'Çevreye rahatsızlık vermek' ve 'Müstehcenlik' suçlarından işlem başlatılan Salih A., savcılık kararıyla Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine yatırıldı. (DHA)

İstanbul'da akılalmaz olay! Çıplak halde markete giren mühendis "bomba var" diye bağırdı - Resim : 5

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Kağıthane Market İstanbul
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