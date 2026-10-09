İstanbul'da 25 ilçede elektrikler gidecek

İstanbul'da bakım, yatırım ve bağlantı çalışmaları nedeniyle bugün çok sayıda ilçede planlı elektrik kesintisi uygulanacak. AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın yayımladığı bilgilere göre kesintiler, çalışma yapılacak bölgelere göre farklı saat aralıklarında gerçekleştirilecek. Anadolu ve Avrupa yakasındaki kesintilerden etkilenecek mahalle ve sokakların listesi duyuruldu.

ANADOLU YAKASINDA KESİNTİ SAATLERİ

Anadolu yakasında Üsküdar, Ümraniye, Tuzla, Şile, Sultanbeyli, Sancaktepe, Pendik, Maltepe, Kartal ve Çekmeköy ilçelerinde kesintiler uygulanacak.

ÜSKÜDAR'DA 09.00-17.30 ARASI KESİNTİ

Üsküdar'da Özden, Kaşıkçılar, Dere, Uzundere, Erkuş, Erler, Zaferler, Ercan ve Zümrüt sokaklarında 09.00-17.00 saatleri arasında; Gülbahçe, Nevzat Demir, Alemdağ ve Tuğra sokaklarında ise 16.00-17.30 saatleri arasında kesinti yaşanacak.

ÜMRANİYE'DE GENİŞ KAPSAMLI KESİNTİ

Ümraniye'de Atatürk, Fazıl, Yayla, Şah Cihan, Yenigün, Sena, İbrişim, Yiğitalp, Asude, Semra, Barbaros, Yaprak, Sakarya, Kasacılar, Kesim, Murat, Elzem, Ersen, Vildan, Kurtuluş, Tavaf, Varol, Aydıner, Medine, Rasim, Umurbey, Kalem, Aşık Mahsuni Şerif, Cebelitarık ve Şahika sokaklarında 10.00-15.00 saatleri arasında kesinti uygulanacak. Aynı ilçede Balkiraz, Alemdağ, Cami, Kaptanı Derya ve Semavi sokaklarında 11.00-12.30; Nebi, Abide, Ödül Çıkmazı, Topkapı, İnce, Aker, Bektaş Çıkmazı, Mihriban, Veli, Galata, Bedirhan, Garp, Eraslan, Ali Yüksel, Ulus, Gökhan, Yiğitcan, Bengisu, Serhat, Saraç, Alaçam, Buket, Müze, Boşnak, Nergis, Özenir, Ferhat, Gülüşan, Ergün, Tekinsoy ve Cami sokaklarında 13.30-15.00 saatleri arasında kesinti yaşanacak. Ümraniye'de ayrıca Şener, Göztepe, İnanç, Melikşah, Meral, Cüda Gazi Gülbaba, Balkiraz, Mesut, Alemdağ, Necip Fazıl, Çam, Neval, Cami, Kaptanı Derya, Semavi, Sudenaz, İnanç Türkeş, Örümcek ve Zerda sokaklarında 09.00-10.30; Kasımpatı, Sırt, Tutengil, 23 Nisan, Cenk, İzci, Nazik ve Harman sokaklarında 11.00-12.00; Sancar, Diriliş, Şehit Emre Büyükyıldırım, Akagündüz, Adıvar, Atay, Cevahir, Kayacan, Güngör, Yaylım, Gürler, Acar ve Evren sokaklarında 14.30-15.30; İpekçi, Nevzen Tevfik, Şehit Emre Büyükyıldırım, Mithatpaşa, Çardak, Harman, Güngör, Acar, Diriliş ve Nazik sokaklarında 09.30-10.30; Kaptanoğlu Okul, Anılar, Sancar, Gürsel, Atay, Gürler, Kayacan, Adıvar, Evren ve Akagündüz sokaklarında 13.00-14.00; Köroğlu, Diriliş, Fedai, Şehit Emre Büyükyıldırım, Kurban, Akagündüz, Adıvar ve Atay sokaklarında 16.00-17.00; Keten, Civan, Deryalı, İkbal, Elmalı, Gülbeyaz, Türbe, Sarızeybek, Tütün ve Yatay sokaklarında 10.00-18.00 saatleri arasında kesinti uygulanacak.

TUZLA, ŞİLE VE SULTANBEYLİ'DE KESİNTİ SAATLERİ

Tuzla'da Fırat, Bahadır, Karacabey ve Karadağ sokaklarında 09.30-18.00; Ülkü, Nurbanu, Dereboyu, Berfin, Devrim, Kopuz, Gülsevim, Kandil, Karaçam, Odabaşı, Kıyı, Eski Ankara Asfaltı, Tepeören Yolu, Ekim, İbrahim Hakkı, Toraman, Millet, Bihter, Ertuğrul, Aknur, Kirazlı, Devran, Çağlagül ve Abdulbaki sokaklarında 09.30-12.30; Karadeniz ve Demokrasi sokaklarında 11.00-13.00 saatleri arasında kesinti yaşanacak. Şile'de İmrenli, Deha, Oğlak ve Fırtına sokaklarında; Köprü Geçidi, Armutbahçesi, Deha, İnci Çiçeği, Fırtına, Haseki Çiçeği, Petunya, İmrenli ve Serçe Kale sokaklarında 09.00-18.00 saatleri arasında kesinti uygulanacak. Sultanbeyli'de Kosova sokaklarında 09.30-11.30; Taşlık ve Hat sokaklarında 14.30-16.30; Fatih, Beydağı, Gişeler, Rabia ve Atatürk sokaklarında 15.15-16.30 saatleri arasında kesinti yaşanacak. Sancaktepe'de Ordu sokaklarında 09.30-13.00 saatleri arasında kesinti uygulanacak.

PENDİK, MALTEPE, KARTAL VE ÇEKMEKÖY'DE KESİNTİ

Pendik'te Fırat, Bahadır, Karacabey ve Karadağ sokaklarında 09.30-18.00; Parlar, Uluçınarlar, Mukaddime ve Süreyyapaşa sokaklarında 14.00-15.30; Dünya, Ilgaz, Begonya ve Abdülhalik Renda sokaklarında 11.00-12.45; Kocatepe, Hudut, Şehit Miralay Nazım Bey, Heybeli, Eşik, Ayla, Orbay, Turgutpaşa, Topel, Şehit Mustafa Erdoğan, Fesane ve Çınar sokaklarında 09.00-10.45; Yunus, Adil, Fabrikalar, Limonçiçeği, 27 Mayıs, Eftelya ve Muhteşem sokaklarında 15.45-17.30; Mezarlık, Kurna-Ömerli Bağlantı Yolu ve Bağlar sokaklarında 10.00-18.00 saatleri arasında kesinti var. Maltepe'de Büyükbakkalköy Yolu'nda 09.30-10.45; Kemer, Kaçkar ve Alim sokaklarında 11.15-12.30; Büyükbakkalköy Yolu, Yakacık Yolu, Samandıra Yolu, Kemer, Has ve Büyükbakkalköy sokaklarında 13.30-14.45 saatleri arasında kesinti uygulanacak. Kartal'da Çamlık ve Yakacık sokaklarında 09.00-10.30; Yakacık sokaklarında 13.30-15.00; Çamlık sokaklarında 11.00-12.30; Kocatepe, Hudut, Şehit Miralay Nazım Bey, Heybeli, Eşik, Ayla, Orbay, Turgutpaşa, Topel, Şehit Mustafa Erdoğan, Fesane ve Çınar sokaklarında 09.00-10.45; Yunus, Adil, Fabrikalar, Limonçiçeği, 27 Mayıs, Eftelya ve Muhteşem sokaklarında 15.45-17.30; Neslihan, İncir, Dalyan, Yeşeren ve Melodi sokaklarında 10.00-17.00 saatleri arasında kesinti yaşanacak. Çekmeköy'de Yunus Emre, Yakut, Üsküdar, Köroğlu, Kalender, Hanzade, Ertuğrul Gazi, Eren, Engin, Ekim, Çavuşbaşı, Canver, Bilge, Aytekin, Atış ve Abant sokaklarında 09.30-13.00; Şener, Göztepe, İnanç, Melikşah, Meral, Cüda Gazi Gülbaba, Balkiraz, Mesut, Alemdağ, Necip Fazıl, Çam, Neval, Cami, Kaptanı Derya, Semavi, Sudenaz, İnanç Türkeş, Örümcek ve Zerda sokaklarında 09.00-10.30; Gülbahçe, Nevzat Demir, Alemdağ ve Tuğra sokaklarında 16.00-17.30 saatleri arasında kesinti uygulanacak.

AVRUPA YAKASINDA KESİNTİ SAATLERİ

Avrupa yakasında Esenyurt, Beylikdüzü, Bakırköy, Zeytinburnu, Avcılar, Başakşehir, Bayrampaşa, Eyüpsultan, Çatalca, Esenler, Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Güngören ve Bahçelievler ilçelerinde kesintiler uygulanacak.

ESENYURT VE BEYLİKDÜZÜ'NDE KESİNTİ

Esenyurt'ta Namık Kemal Mahallesi, 8. Sokak ve Abdi İpekçi Sokak'ta 09.00-17.00 saatleri arasında şube bağlantısı nedeniyle; Koza Mahallesi'ndeki 1676, 1677, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1697, 1698, 1699, 1700 ve 1701 sokaklarında 00.00-08.00 saatleri arasında kapsamlı TM bakımı nedeniyle; Orhan Gazi Mahallesi'ndeki 1711, 1721, 1726 ve 1730 sokaklarında 09.00-16.00 saatleri arasında şube bağlantısı nedeniyle; Yunus Emre Mahallesi'ndeki 381, 382, 386, 389 ve Mandıra sokaklarında ile İnönü Mahallesi'ndeki Mandıra Sokak'ta 13.00-19.00 saatleri arasında 3. şahıs çalışması nedeniyle kesinti yaşanacak. Beylikdüzü'nde Sahil Mahallesi'nde 09.00-17.00 saatleri arasında ETD bağlantı işi nedeniyle kesinti uygulanacak.

BAKIRKÖY, ZEYTİNBURNU VE AVCILAR'DA KESİNTİ

Bakırköy'de Basınköy Mahallesi'ndeki Vali Konağı Sokak, Yenimahalle Mahallesi'ndeki 10 Temmuz Sokak ve Yeşilköy Mahallesi'ndeki Ahmet Taner Kışlalı Sokak'ta 09.00-17.00 saatleri arasında 3. şahıs çalışması nedeniyle; Yeşilköy Mahallesi'nde aynı saatlerde 3. şahıs çalışması nedeniyle kesinti uygulanacak. Zeytinburnu'nda Veliefendi Mahallesi'ndeki Ahmet Yesevi, Prof. Dr. Aziz Ergin, Prof. Dr. Turan Güneş, Yeni Karakol, Çayır, Çimen, Çimen 1, Çimen 2 ve Çimen 3 sokaklarında; Çırpıcı Mahallesi'ndeki 299, Prof. Dr. Aziz Ergin, Prof. Dr. Turan Güneş, Taşocağı (G/2), Yeşilyol G, Çayır, Çınar, Çınar 1, Çınar 12, Çınar 3, Çınar 4, Çınar 5, Çınar 6, Çınar 7, Çınar 8, Çırpıcı Yolu ve Şehit Cengiz Aluçku sokaklarında 09.00-17.00 saatleri arasında 3. şahıs çalışması nedeniyle kesinti yaşanacak. Avcılar'da Tahtakale Mahallesi'ndeki Babadağ, Bayrak, Simge ve Çamlıdere sokaklarında 09.00-17.00 saatleri arasında abone/şube bağlantısı nedeniyle kesinti uygulanacak.

BAŞAKŞEHİR, BAYRAMPAŞA VE EYÜPSULTAN'DA KESİNTİ

Başakşehir'de Şahintepe Mahallesi'ndeki Adım, Barbaros Hayrettin, Denizci, Eski İstanbul, Kılıç, Kumsal, Mahmur, Mert, Oğuz Çıkmazı, Sevda, Sırma Çıkmazı, Yayla, Yıldız, Çakır, Çınar, Çıtır ve Özay sokaklarında 09.00-17.00 saatleri arasında abone/şube bağlantısı nedeniyle kesinti yaşanacak. Bayrampaşa'da Ortamahalle Mahallesi'ndeki Nene Hatun ve Özen sokaklarında, Vatan Mahallesi'ndeki Gündoğan, Kanaat ve Şehit Selahattin sokaklarında, Kocatepe Mahallesi'ndeki 28. Sokak'ta, Kocatepe Mahallesi'ndeki 24. Sokak, 5. Sokak ve Pazar Sokak'ta, Ortamahalle Mahallesi'ndeki Kale, Kırgız, Orhun, Sıla ve Uygur sokaklarında 08.00-15.00 saatleri arasında abone/şube bağlantısı nedeniyle; Cevatpaşa Mahallesi'ndeki Amiral Sadık Altıcan, Fatih Sultan Mehmet, Murat, Millet, Namık Kemal, Osman Gazi, Rauf Orbay, Saraybosna, Selanik, Turna ve Şükrü Kanatlı sokaklarında 10.00-17.00 saatleri arasında deplase çalışması nedeniyle kesinti uygulanacak. Eyüpsultan'da Emniyettepe Mahallesi'ndeki Orhun Sokak'ta 08.00-15.00 saatleri arasında abone/şube bağlantısı nedeniyle kesinti yaşanacak.

ÇATALCA, ESENLER VE GAZİOSMANPAŞA'DA KESİNTİ

Çatalca'da Başak Mahallesi ve Çiftlikköy Mahallesi'nde 09.00-17.00 saatleri arasında yatırım/ekonomik ömür sebebiyle yenileme nedeniyle kesinti uygulanacak. Esenler'de Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki 1118, 1118/1, 1119, 1120, 1126, 1127 ve Atışalanı sokaklarında, Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki 1001, 1002, 1003, 1008, Atışalanı, Kazım Karabekir ve Mehmet Akif Ersoy sokaklarında, Menderes Mahallesi'ndeki 366, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 376/1. Çıkmaz, 377, 378, 379, Atışalanı, Cihangir ve Kazım Karabekir sokaklarında 09.00-13.00 saatleri arasında kapsamlı TM bakımı nedeniyle; Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1043, Endülüs ve Kazım Karabekir sokaklarında, Menderes Mahallesi'ndeki 343, 379, 380, 381, 382, 383, 384, Cihangir, Endülüs ve Kazım Karabekir sokaklarında 12.30-17.30 saatleri arasında kapsamlı TM bakımı nedeniyle; Havaalanı Mahallesi'nde 09.00-17.00 saatleri arasında önleyici bakım nedeniyle kesinti yaşanacak. Gaziosmanpaşa'da Karayolları Mahallesi'ndeki Abdi İpekçi, 561 ve 561/1 sokaklarında 09.00-17.00 saatleri arasında önleyici bakım nedeniyle; Merkez'de 10.00-18.00 saatleri arasında abone/şube bağlantısı nedeniyle kesinti uygulanacak.

SULTANGAZİ, GÜNGÖREN VE BAHÇELİEVLER'DE KESİNTİ

Sultangazi'de Cebeci Mahallesi'ndeki 1. Cebeci, 2488, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2806, U ve V sokaklarında, Uğur Mumcu Mahallesi'ndeki Atatürk Sokak'ta 09.00-17.00 saatleri arasında SCADA çalışması nedeniyle; Sultançiftliği Mahallesi'ndeki 184, 186, 26 ve 31 sokaklarında 10.00-18.00 saatleri arasında abone/şube bağlantısı nedeniyle kesinti yaşanacak. Güngören'de Merkez Mahallesi'ndeki Bayrampaşa, Cömerttürk, Günaydın, Merter, Muallim Naci, Sokullu Mehmet Paşa, Süleyman Nazif, Ulubatlı Hasan, Zeynep Kamil, Zübeyde Hanım, Ziya Gökalp, Ziya Paşa ve Şemsi Paşa sokaklarında 09.00-17.00 saatleri arasında önleyici bakım nedeniyle; Akıncılar Mahallesi'ndeki Posta, Çubukçu ve Çukurova sokaklarında, Güven Mahallesi'ndeki Cevizlik, Gelincik, Hanzer, Kahraman, Kaya, Menderes, Posta, Sarmaşık, Seramik, Taşlık, Tunç, Yücel ve Zeytinlik sokaklarında 09.00-17.00 saatleri arasında abone/şube bağlantısı nedeniyle kesinti uygulanacak. Bahçelievler'de Şirinevler Mahallesi'ndeki 1. Murat, Acı Badem, Akgün, Akın, Bahadır 1, Beşkardeşler, Fırat, Gamsız, Gaziler, Hasan Tahsin, Mahmutbey, Mahmutbey 19, Murat, Nuray, Tuncay, Yeniçeri ve Yılmaz 1 sokaklarında 09.00-17.00; Bahçelievler Mahallesi'ndeki Barbaros Hayrettin ve Naci Kasım sokaklarında 07.30-11.30; Bahçelievler Mahallesi'ndeki Elmalı 2 Sokak'ta 08.00-12.00; Siyavuşpaşa Mahallesi'ndeki Akasya Sokak'ta 09.00-13.00 saatleri arasında abone/şube bağlantısı nedeniyle kesinti yaşanacak.