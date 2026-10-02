Elektrik faturanızın yüksek olmasının gerçek sebebi bu olabilir!

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Mıknatıslar Faturayı Nasıl Dolaylı Yoldan Artırır?

Contanın Kapanmasını Engellemek: Kalın mıknatıslar, metal klipsler, büyük hediyelik eşyalar veya kapının tam kenarına yerleştirilen manyetik plakalar, kauçuk contanın gövdeye tam oturmasını engelleyebilir. Kapı hafifçe açık kaldığında içeri sıcak hava ve nem girer; bu da kompresörün sürekli çalışmasına ve dondurucu kısmında aşırı buzlanmaya yol açar.

Kapağın Çok Sık Açılması: Buzdolabı kapağını notlar, menüler, yapılacaklar listeleri veya fotoğraflar için bir "panoya" dönüştürdüğünüzde, kapağı daha sık kullanma eğiliminde olursunuz. Kapak her açıldığında içeri giren sıcak hava, cihazın ekstra enerji harcamasına neden olur.

Sensörlü ve hassas mekanizmalı modern buzdolaplarında sorun nadiren manyetizmanın kendisinden kaynaklanır; asıl problem kapının hava sızdırmazlığı (geçirimsizliği) ve açık kaldığı süredir.