İstanbul'da 1 hafta sürecek sıcak fırtınası belli oldu! Sadece 1 gün ara verecek

AKOM'un son hava durumu raporuna göre İstanbul'da sıcak hava etkisini artırıyor. Kentte bugün az bulutlu ve güneşli bir gökyüzü beklenirken sıcaklığın öğle saatlerinde 32 dereceye kadar yükselmesi öngörülüyor. Hafta içinde 33 dereceye çıkacak sıcak ve gökyüzüne hakim olacak güneşli hava sadece 1 gün, sağanak yağışla ara verecek.

İSTANBUL'DA 1 HAFTA SÜRECEK SICAK FIRTINASI BELLİ OLDU!

AKOM verilerine göre sabah saatlerinde 25 derece ölçülen hava sıcaklığı öğle saatlerinde 32 dereceye kadar yükselecek. Akşam saatlerinde 28 dereceye, gece ise 24 dereceye gerilemesi bekleniyor. Nem oranının yüzde 50 ile 85 arasında değişeceği tahmin ediliyor.

Kent genelinde rüzgarın poyraz yönünden orta kuvvette, zaman zaman saatte 10 ila 40 kilometre hızla kuvvetli esmesi bekleniyor. Yetkililer, kuzeydoğudan esecek rüzgarın sıcak havayı bir miktar hafifleteceğini ancak sıcaklıkların yüksek seviyelerde kalacağını belirtti.

Poyrazın zaman zaman kuvvetli esmesi bunaltıcı havayı kısmen hafifletecek olsa da yeni haftayla birlikte sıcaklıklar 33 derece seviyesinde seyretmeye devam edecek.

SADECE 1 GÜN ARA VERECEK

Meteorolojik tahminlere göre İstanbul'da çarşamba gününe kadar yağış beklenmiyor. Hafta sonu ile haftanın ilk günlerinde 32-33 derece çıkan sıcaklık değerleri önümüzdeki 6 günlük süreçte etkili olmaya devam edecek.

Hafta boyunca gökyüzüne hakim olacak açık ve güneşli hava sadece 1 gün ara verecek. Çarşamba günü Trakya üzerinden giriş yapacak gök gürültülü sağanak yağış megakent genelinde etkili olacak.

Tahminlere göre metrekareye 3 ila 7 kilogram arasında yağış düşecek.

Yağışın ardından perşembe günü hava parçalı bulutlu olacak ve en yüksek sıcaklık 29 dereceye kadar gerileyecek.