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Halk TV Türkiye İstanbul yeni haftaya elektrik kesintisiyle başlıyor: 17 ilçede saatlerce gidecek

İstanbul yeni haftaya elektrik kesintisiyle başlıyor: 17 ilçede saatlerce gidecek

BEDAŞ, bakım ve altyapı çalışmaları kapsamında İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki 17 ilçede 21 Eylül Pazartesi ve 22 Eylül Salı günlerinde 9 saate kadar elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu.

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İstanbul yeni haftaya elektrik kesintisiyle başlıyor: 17 ilçede saatlerce gidecek
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İstanbul'da yeni haftaya hazırlanan vatandaşları yakından ilgilendiren elektrik kesintilerinin duyurusu yapıldı.

Şehir genelinde yürütülecek bakım ve altyapı çalışmaları nedeniyle Avrupa Yakası'nda bulunan 17 ilçede 21 Eylül Pazartesi ve 22 Eylül Salı günleri geniş kapsamlı planlı elektrik kesintileri uygulanacak.

9 SAATE KADAR KESİNTİ OLACAK

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından yapılan duyurularda bazı ilçelerde kesintilerin 9 saate kadar süreceği belirtildi.

Güncel kesinti listesinden etkilenecek mahalle ve sokaklarda ikamet eden vatandaşların günlük planlamalarını aksatmamak adına enerji veriliş saatlerini ve adres bazlı ayrıntıları BEDAŞ'ın resmi duyuru kanalları üzerinden takip etmeleri önerildi.

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17 İLÇE ELEKTRİKSİZ KALACAK

Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bakırköy, Beşiktaş, Beylikdüzü, Esenler, Esenyurt, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kağıthane, Küçükçekmece, Sarıyer, Sultangazi, Şişli ve Zeytinburnu ilçelerinde 21 Eylül Pazartesi günü planlı elektrik kesintileri yaşanacak.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
İstanbul Elektrik Kesintisi
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