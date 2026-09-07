İstanbul’da 5 mahalle susuz kalacak: İSKİ’den kesinti uyarısı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Beykoz ilçesinde ana isale hattında gerçekleştirilecek çalışma nedeniyle 5 mahallede su kesintisi uygulanacağını duyurdu.

İSKİ’den yapılan açıklamaya göre, olası depremlerde su arzının güvenli ve kesintisiz sürdürülebilmesi ile altyapının dayanıklılığının artırılması amacıyla ana isale hattında depreme dayanıklı özel bağlantı sistemi montajı ve iyileştirme çalışmaları yapılacak.

KESİNTİ 10.00 İLE 17.00 SAATLERİ ARASINDA

Çalışmalar nedeniyle 8 Eylül Salı günü 10.00 ile 17.00 saatleri arasında Beykoz’un Örnekköy, Elmalı, Zerzevatçı, Mahmut Şevket Paşa ve Alibahadır mahallelerine su verilemeyecek.

İSKİ, kesintinin ana isale hattındaki çalışmalar kapsamında gerçekleştirileceğini bildirdi.

SU KESİNTİSİNE KARŞI NE YAPILMALI?

Su kesintileri günlük yaşamı olumsuz etkileyebiliyor. Uzmanlar, kesinti öncesinde içme ve kullanım suyu ihtiyacını karşılayacak kadar temiz su depolanmasını öneriyor. Elektrikli su kullanan cihazların güvenli şekilde kapatılması ve su geri geldiğinde ilk akan suyun bir süre boşa akıtılması da tavsiye ediliyor.

Vatandaşların planlı su kesintilerine karşı belediye ve su idarelerinin duyurularını takip etmeleri, olası mağduriyetlerin önüne geçilmesinde büyük önem taşıyor.