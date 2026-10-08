İstanbul kırmızıya boyandı, köprüler tıklım tıklım: Yüzde 80'e dayandı!

İstanbul’da mesai bitiminin gelmesiyle birlikte kent genelinde trafik felç oldu. Ekim ayının bu akşamında herhangi bir yağış olmamasına rağmen, ana arterlerde ve köprü geçişlerinde araçlar adeta adım adım ilerliyor.

HARİTA KIRMIZIYA BOYANDI: YOĞUNLUK YÜZDE 80'E DAYANDI

İş çıkış saatinin gelmesiyle birlikte megakentte ulaşım durma noktasına geldi. Haritada görüldüğü üzere, İstanbul genelinde Trafik Yoğunluğu Yoğunluk Ölçer verilerine göre yüzde 78 olarak kayıtlara geçti. Kırmızı ve koyu kırmızı hatların hakim olduğu haritada, ana yollarda ve bağlantı noktalarında araçlar adım adım ilerliyor.

İKİ YAKAYI BAĞLAYAN KÖPRÜLER VE BAĞLANTI YOLLARI TIKLIM TIKLIM OLDU

Özellikle her iki yakayı birbirine bağlayan köprü güzergahlarında ve ana arterlerde tam anlamıyla kilitlenme yaşanıyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yaklaşımları ile E-5 (D-100) ve TEM otoyolu üzerinde kilometrelerce uzayan araç kuyrukları oluştu. Sürücüler yollarda ilerlemekte büyük güçlük çekiyor.

YAĞIŞ OLMAMASINA RAĞMEN YOLLAR KİLİT: İŞ ÇIKIŞI SÜRÜCÜLERE ÇİLE OLDU

Ekim ayının bu gününde İstanbul’da herhangi bir yağış olmamasına rağmen trafik kilitlendi. Şişli, Üsküdar, Ümraniye, Ataşehir, Bağcılar ve Esenyurt hatlarında yoğunlaşan trafiğin, mesai sonrası evlerine dönmeye çalışan İstanbullular için çileye dönüştüğü gözlendi. Yollardaki tıkanıklığın ilerleyen saatlere kadar devam etmesi bekleniyor.