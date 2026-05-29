İstanbul için deprem riski güncellendi! Naci Görür'den kritik uyarı: Hazır olun

Prof. Dr. Naci Görür, olası İstanbul depremine ilişkin açıklamalarda bulundu. İstanbul için deprem riskinin yüzde 48'e revize edildiğini ifade eden Görür uyarılarda bulundu. Naci Görür, "Önemli olan bu riske karşı hazırlıklı olmak" dedi.

Kahramanmaraş merkezleri depremler büyük bir yıkıma yol açtı. Yüzlerce yapının yıkıldığı, 53 bin 537 vatandaşın hayatını kaybettiği depremin ardından gözler olası büyük İstanbul depremine çevrildi.

1999 Marmara Depremi’nin ardından yapılan bilimsel araştırmalarda, İstanbul'da 30 yıl içinde büyük bir deprem meydana gelme olasılığı yüzde 60’ın üzerinde hesaplanmıştı.

Daha sonra gerçekleştirilen güncel ve revize çalışmalar ise bu oranı yüzde 48 seviyesine çekti.

'İSTANBUL'DA DEPREM BEKLİYORUZ'

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul için deprem riskinin yüzde 48 olarak revize edildiğini ancak bu oranın hala yüksek olduğunu söyledi.

Nefes Gazetesi'ne konuşan Görür, "İstanbul’da deprem bekliyoruz. İstanbul’da önümüzdeki yıllarda büyük deprem olma ihtimali hâlâ yüksek. Ancak depremin kesin tarihini bilmek mümkün değil. Bilimsel çalışmalar bize riski gösteriyor; önemli olan da bu riske karşı hazırlıklı olmak" dedi.

'BAKANLIK KURULMALI'

Deprem dirençli kentlerin önemine dikkat çeken Görür, gerekli adımların bir an önce atılması gerektiğini ifade etti.

Depreme dirençli kentler için çalışma yürütecek bir bakanlık kurulması gerektiğinin altını çizen Naci Görür şöyle konuştu:

"Bu konuda bakanlık kurulmalı, yönetim, halk, alt yapı, yapı stoku, ekosistem ve ekonomi bileşenlerinin bir araya getirilmesi şart. Vatandaşın hareketiyle deprem değişimi sağlanmaz. Çünkü bir şehirde sadece ev yok; yollar, barajlar, köprüler, tüneller ne olacak? Onların deprem dirençli olup olmadığını kim inceleyecek, kim anlayacak? Kendimizi aldatmayalım…

Bir bakanlık kurulmalı, bütçesini alıp 10-15 yılda tüm ülkeyi deprem dirençli hale getirmeli. Vatandaştan para alınacaksa da bu iş insanları üzmeden, ezmeden olmalı. İnsanlar bireysel olarak kentsel dönüşümü yapabilir ama deprem dirençli kenti yapamazlar. Çünkü bu devlet işidir. Vatandaşının can güvenliği her şeyden önemlidir ve bunu sağlamak da devletin görevidir."

