İstanbul binaları için korkutan açıklama: Marmara'nın deprem çukurları kimine şans kimine tehlike

Prof. Dr. Osman Bektaş, Silivri depremi verilerinden yola çıkarak Marmara'nın zemin yapısının sarsıntı ivmesini düşürdüğünü ancak süresini uzattığını açıkladı. Bu durumun alçak katlı binalar için şans, zayıf zemindeki yüksek yapılar için ise risk olduğu vurgulandı. Bektaş, "alçak katlı ( 1-5) binalar için bir avantaj, yüksek binalar ( 5-10 ) için ise daha dikkatle değerlendirilmesi gereken bir durum anlamına gelebilir." dedi.

Bektaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı değerlendirmede, Silivri depreminin Marmara'nın sırrını açığa çıkarmış olabileceğine dikkat çekti.

Bektaş'a göre Marmara'nın derin çukurları, fay sürünmesi (creep), gerilimin tali faylara yayılması ve kilometrelerce kalınlıktaki yumuşak sediman tabakası, deprem dalgaları üzerinde doğal bir filtre görevi görüyor.

Bektaş, "Sonuç: "Daha düşük sarsıntı ivmesi, ama daha uzun süren deprem" kaydı." dedi.

MARMARA'NIN DEPREM ÇUKURLARI KİMİNE ŞANS KİMİNE TEHLİKE

Prof. Dr. Bektaş, ortaya çıkan bu tablonun bina yüksekliklerine göre farklı riskler barındırdığını vurguladı. Yumuşak zemindeki sarsıntı süresinin uzamasının yapı yüksekliğiyle doğrudan ilişkili olduğunu belirten uzman isim, şu uyarıyı yaptı:

1 - 5 Kat Arası (Alçak Katlı Yapılar): Düşük ivme nedeniyle bu sismik filtreleme alçak katlı binalar için büyük bir avantaj ve şans olabilir.

5 - 10 Kat ve Üzeri (Yüksek Yapılar): Zayıf zemin üzerinde yer alan ve 5 kattan daha yüksek olan binalar, uzayan deprem süresi nedeniyle risk altında. Bu yapıların durumu çok daha dikkatle değerlendirilmeli.