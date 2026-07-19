İSKİ çalışmasında ana su borusu patladı: 4 mahallede su kesintisi!

Avcılar’da İSKİ ekiplerinin yürüttüğü altyapı çalışması sırasında meydana gelen kaza, ilçenin büyük bir bölümünü susuz bıraktı. İş makinesinin ana su borusuna zarar vermesi sonucu tonlarca su boşa akarken, bölgedeki 4 mahallede su kesintisi yaşanacağı açıklandı.

KEPÇE ANA BORUYU DELDİ, TONLARCA SU BOŞA AKTI

Olay, Cihangir Mahallesi Burnaz Caddesi üzerinde meydana geldi. İSKİ ekiplerinin bir arızayı gidermek üzere başlattığı çalışma sırasında, operatörün kullandığı iş makinesi ana su borusunu deldi.

Basınçlı suyun metrelerce yükseğe fışkırmasıyla birlikte hem cadde hem de çevredeki bir iş yeri sular altında kaldı.

ONARIM ÇALIŞMALARI İÇİN VANA KAPATILDI

Yaşanan hasarın ardından görevlilerin iş makinesiyle su akışını durdurma çabaları yetersiz kalınca, ana vana kapatılarak bölgedeki su akışı kesildi. Ekiplerin şebeke hattındaki hasarı gidermek için onarım çalışmaları başlattı.

4 MAHALLEDE 6 SAATLİK KESİNTİ

Hasarın meydana gelmesiyle birlikte ilçedeki Ambarlı, Merkez, Cihangir ve Denizköşkler mahallelerinde sular tamamen kesildi.

Yetkililer, arızanın giderilmesi ve hattın onarılması için yürütülen çalışmaların en az 6 saat süreceğini, bu süre zarfında söz konusu mahallelere su verilemeyeceğini bildirdi. (DHA)