İstanbul'un suyu giderek azalıyor: İSKİ güncel baraj doluluk oranlarını paylaştı

İstanbul'da etkili olan kavurucu yaz sıcakları ve artan su tüketimi, barajlardaki doluluk oranlarını olumsuz yönde etkilemeye başladı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından 16 Temmuz 2026 tarihinde paylaşılan güncel veriler, şehirdeki su rezervlerinin giderek azaldığını gözler önüne serdi. Kurak geçen kış mevsiminin ardından bahar aylarında düşen yağışlarla yüzde 70 seviyelerine kadar yaklaşan ortalama doluluk, son günlerdeki zorlu hava şartlarıyla birlikte belirgin bir düşüş trendine girdi.

DOLULUK ORANI YÜZDE 60'IN ALTINA İNDİ

İSKİ'nin paylaştığı rakamlara göre, henüz 1 Temmuz tarihinde yüzde 63.68 bandında seyreden ortalama doluluk oranı, yoğun kullanım ve buharlaşmanın da etkisiyle gerileme yaşadı. Dün itibarıyla kritik bir eşik olan yüzde 60'ın da altına inerek yüzde 59.71 olarak kaydedilen su seviyesi, bugün yüzde 59.44 seviyesine kadar düştü.

16 TEMMUZ GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI

Şehre su sağlayan 10 farklı barajın doluluk oranlarına bakıldığında en dolu su kaynağı yüzde 89.54'lük oranla Elmalı Barajı olurken, onu yüzde 84.59 seviyesiyle Ömerli ve yüzde 77.47 ile Darlık barajları takip ediyor. Öte yandan durumun en kritik olduğu noktaların başında yüzde 28.52 ile Istrancalar geliyor.

İSKİ verilerine göre barajlardaki güncel su seviyeleri şu şekilde kaydedildi:

Alibey Barajı yüzde 56.97

Büyükçekmece Barajı yüzde 42.72

Darlık Barajı yüzde 77.47

Elmalı Barajı yüzde 89.54

Istrancalar Barajı yüzde 28.52

Kazandere Barajı yüzde 36.22

Pabuçdere Barajı yüzde 31.99

Sazlıdere Barajı yüzde 35.57

Terkos Barajı yüzde 49.1

Ömerli Barajı yüzde 84.59