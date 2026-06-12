IŞİD'e 'yardım' kılıfıyla finansman sağlayan 8 kişi gözaltında!

İstanbul’da terör örgütü IŞİD’e sözde insani yardım faaliyetleri üzerinden finans sağladıkları belirlenen 8 şüpheli, düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalanarak gözaltına alındı. Mali incelemelerde, para transferlerinin açıklama kısmına “ihtiyaç sahibi abla için”, “kira yardımı” ve “yardım” gibi ifadeler yazılarak işlemlerin gizlenmeye çalışıldığı ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüten İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik kapsamlı bir soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarında, bazı kişilerin IŞİD adına para topladığı ve örgüte finansal destek sağladığı tespit edildi.

8 KİŞİ GÖZALTINDA

Yapılan analizlerde, şüphelilerin para transferlerini insani yardım görüntüsü altında gerçekleştirdiği belirlendi. İncelemelerde, birçok şüphelinin herhangi bir sivil toplum kuruluşuyla bağlantısının bulunmadığı halde hesaplarında dikkat çeken para hareketleri olduğu saptandı.

Ayrıca adli işlem kaydı bulunan çok sayıda kişiyle para alışverişi yaptıkları ve transfer açıklamalarında “yardım”, “ihtiyaç”, “ihtiyaç sahibi abla için” ve “kira yardımı” gibi ifadeler kullandıkları tespit edildi.

Elde edilen deliller doğrultusunda harekete geçen ekipler, İstanbul’da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız bir tabanca, 2 kurusıkı tabanca, çok sayıda kesici-delici alet ile örgütsel bağlantıları ortaya koyabileceği değerlendirilen dijital materyallere el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. (DHA)