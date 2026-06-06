Son Dakika | 39 kentte IŞİD operasyonu! 361 kişi yakalandı

İçişleri Bakanlığı, IŞİD terör örgütüne yönelik son 20 günde 39 ilde düzenlenen operasyonlarda 361 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, operasyonlar; Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda gerçekleştirildi.

FİNANSAL DESTEK SAĞLIYORLARDI

İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, geçmişte IŞİD terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü ve örgüte finansal destek sağladığı tespit edilen şüpheliler gözaltına alındı.

Açıklamada, güvenlik güçlerinin IŞİD’in faaliyet ve finans yapılanmalarına yönelik operasyonlarını kesintisiz sürdürdüğü vurgulandı.

İçişleri Bakanlığı, operasyonlarda görev alan emniyet birimleri, istihbarat teşkilatı, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve tüm personele teşekkür ederek çalışmalarından dolayı tebrik etti.