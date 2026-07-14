IŞİD'e para aktarırken makamda ağırlandı! Yaptırımlıyken devlet destekli dev projeye başkan oldu

Türkiye'nin Fırat Kalkanı bölgesindeki El Bab Organize Sanayi Bölgesi'nin kurucu başkanı olan ve 2023'te IŞİD'e finansman sağladığı gerekçesiyle mal varlığı dondurulan Suriyeli Omar Alwaki hakkındaki yaptırımlar, Cumhurbaşkanı Kararı ile kaldırıldı. Alwaki'nin, IŞİD'i finanse ettiği belirtilen dönemde devlet destekli projeyi yönetmesi ve Gaziantep Ticaret Odası'nda ağırlanması kayıtlara geçti.

YAPTIRIM LİSTESİNDEYKEN EL BAB OSB'Yİ YÖNETTİ

Resmi Gazete’nin 14 Temmuz 2026 tarihli sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile terör örgütü IŞİD bağlantısı gerekçesiyle mal varlığı dondurulan Suriye uyruklu iş insanı Omar Alwaki hakkındaki karar resmen iptal edildi.

Yeniçağ'dan Fatih Ergin'in haberine göre Alwaki, 2023 yılında alınan mal varlığını dondurma kararına rağmen Türkiye'nin sınır ötesinde inşa ettiği devasa sanayi projesi olan El Bab Organize Sanayi Bölgesi’nin (OSB) başkanı sıfatıyla projeyi yönetmeye devam etti. IŞİD'e finansman sağladığı tespit edilen şahıs, Türkiye'nin kurduğu bu bölgenin en tepe ismi konumunda bulundu.

İSTİHBARAT RAPORLARI VE TİCARET ODASI TEMASLARI

Türkiye’de 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki mal varlığı dondurma kararları adli, istatistiki, istihbari somut delillere ve uluslararası raporlara dayanıyor. Alwaki hakkında bu ağır tedbirin uygulanmasına, IŞİD'in bölgede en aktif olduğu dönemlerde ticaret ve havale (informal para transferi) ağları üzerinden örgüte finansman sağladığı yönündeki tespitler yol açtı. Ancak Alwaki, IŞİD'e finansman sağladığının değerlendirildiği bu döneme denk gelen 2021 yılında, Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı'nı makamında ziyaret etti. Söz konusu ziyaret, Gaziantep Ticaret Odası'nın resmi sosyal medya hesabından duyuruldu.

İADE KARARINDAKİ "SEBEPLER ORTADAN KALKTI" İBARESİ

Alwaki'nin mal varlığının iade edilmesine dayanak oluşturulan Resmi Gazete kararında, şahsın terörle bağının hiç olmadığı yönünde bir beyan yer almadı. Kararda yalnızca kanun kapsamına giren "fiillerin sebeplerinin ortadan kalktığı" belirtildi. Güvenlik ve hukuk kaynakları bu kararların somut istihbari ve mali delillerle alındığına dikkat çekerken, kısıtlamaların 14 Temmuz 2026 itibarıyla son bulması soru işaretleri yarattı. İade kararı ve şahsın Türkiye destekli projedeki konumu; sınır ötesi ticaretin ve bölgesel aktörlerin vazgeçilmezliği karşısında, terörle mücadelenin gri alanlara çekilebildiğine dair somut bir örnek teşkil etti.