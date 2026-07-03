İstanbul'da IŞİD operasyonu: 17 şüpheli tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu koordinasyonunda yürütülen IŞİD soruşturması kapsamında gözaltına alınan 39 şüpheliden 17'si tutuklandı, 22 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerinin yürüttüğü çalışmalarda, Muhammed Orhan Küçük isimli şüphelinin IŞİD adına faaliyet yürüttüğü ve örgüt mensuplarına sözde liderlik yaptığı iddia edildi.

Soruşturma dosyasına göre şüphelinin, örgüt mensuplarıyla bağlantılı olduğu öne sürülen bir dernek ve mescitte ders ile sohbet toplantıları düzenlediği, fitre, zekât ve infak adı altında para topladığı, örgüte yeni üyeler kazandırmaya yönelik faaliyet yürüttüğü ve radikal söylemlerde bulunduğu ileri sürüldü.

Bu tespitler üzerine İstanbul genelinde 42 şüphelinin yakalanmasına yönelik 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 39 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile silaha el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 17'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 22 şüpheli ise adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı. (DHA)