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Halk TV Türkiye İş yerinin önündeki çantayı açınca hayatının şokunu yaşadı! Soluğu poliste aldı

İş yerinin önündeki çantayı açınca hayatının şokunu yaşadı! Soluğu poliste aldı

İstanbul Ümraniye’de bir iş yerinin karşısındaki ağaçlık alanda bulunan şüpheli çantadan el bombası çıktı. Çantayı fark eden çalışanın ihbarı üzerine polis ekipleri bölgede inceleme başlattı.

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İstanbul’un Ümraniye ilçesinde bir iş yerinin karşısındaki ağaçlık alanda, çanta içerisinde el bombası bulundu. Şüpheli çantayı fark eden iş yeri çalışanının ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevrede güvenlik önlemi alarak olay yerinde inceleme yaptı.

ŞÜPHELİ ÇANTAYI AÇINCA EL BOMBASINI GÖRDÜ

Olay, saat 14.00 sıralarında Necip Fazıl Mahallesi Söğütlük Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, bir iş yerinde çalışan kişi, iş yerinin kapısının hemen önündeki ağaçların arasından malzeme almak istediği sırada şüpheli bir çantayla karşılaştı. Çantayı açarak kontrol eden çalışan, içerisinde el bombası olduğunu fark etti. Bunun üzerine vakit kaybetmeden polise haber verdi.

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POLİS EKİPLERİ İNCELEME BAŞLATTI

İhbarın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri aldı. Ekipler, olay yerinde parmak izi çalışması ve detaylı inceleme yaptıktan sonra bulunan el bombasına ilişkin inceleme başlattı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
İstanbul Ümraniye
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