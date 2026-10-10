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Halk TV Türkiye İstanbul'da evin çatısına araç düştü

İstanbul'da evin çatısına araç düştü

Sarıyer’de yokuşta kayan hafif ticari araç bir evin çatısına uçtu. Araçtan atlayan sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

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İstanbul Sarıyer’de yokuş aşağı ilerlediği sırada kontrolden çıkan hafif ticari araç, tek katlı bir evin çatısına düştü. Kazada araçtan atlayan sürücü yaralandı. Çatıda hasar meydana gelirken, araç bulunduğu yerden çekici yardımıyla kaldırıldı.

YOKUŞ AŞAĞI İNERKEN KONTROLDEN ÇIKTI

Kaza, saat 21.30 sıralarında Kocataş Mahallesi Semih Sancar Caddesi’nde meydana geldi. B.C.V. yönetimindeki hafif ticari araç, yokuş aşağı indiği sırada kaymaya başladı. Kontrolünü kaybeden sürücü, araçtan dışarı atladı. Hafif ticari araç ise yolun aşağısında bulunan tek katlı evin çatısına uçtu.

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EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Kazayı gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri gönderildi. Yaralanan sürücüye sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

EVİN ÇATISINDA HASAR OLUŞTU

Kaza nedeniyle tek katlı evin çatısında hasar meydana geldi. Çatıda kalan hafif ticari araç, ekiplerin çalışmasının ardından çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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