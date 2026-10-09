Dünden beri aranıyordu: Kayıp işçinin cansız bedeni bulundu
Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde dünden beri aranan 27 yaşındaki inşaat işçisi Akın Deniz’in cansız bedeni, kale çevresindeki sarp arazide bulundu. Cenazesinin otopsi sonrası Ankara’ya gönderileceği belirtildi.
Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde dünden beri kendisinden haber alınamayan 27 yaşındaki inşaat işçisi Akın Deniz’in cansız bedeni bulundu. Deniz’in cenazesinin, otopsi işlemlerinin ardından memleketi Ankara’ya gönderileceği belirtildi.
ARAMALAR KALE ÇEVRESİNDE YOĞUNLAŞTI
Şebinkarahisar’da çalışan Akın Deniz, dün akşam saatlerinde konakladığı pansiyondan ayrıldı. Geri dönmemesi üzerine yakınları ve mesai arkadaşları durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından bölgede arama çalışması başlatıldı.
Yapılan araştırmalarda Deniz’in Şebinkarahisar Kalesi’ne gittiği belirlendi. Ekipler, gece saatlerine kadar süren arama çalışmalarını kale çevresinde yoğunlaştırdı. Çalışmalara gece ara verilirken sabah saatlerinde yeniden başlandı.
SARP ARAZİDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Bölgede yürütülen arama çalışmaları sonucunda 27 yaşındaki Akın Deniz’in cansız bedenine ulaşıldı. Deniz’in cenazesi, incelemelerin ardından Giresun Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Akın Deniz’in cenazesinin otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara’ya gönderileceği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)