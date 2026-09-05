İş insanı boğularak hayatını kaybetti

Aydın'ın Kuşadası ilçesine bağlı Soğucak Mahallesi'ndeki plajda saat 18.00 sıralarında meydana gelen olayda, iş insanı Şener Pehlivan serinlemek amacıyla denize girdi. Bir süre sonra suda hareketsiz kaldığını fark eden çevredekiler, Pehlivan'ı bilinci kapalı halde sudan çıkardı.

KUŞADASI'NDA DENİZDE BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİRDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Pehlivan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Pehlivan'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili olarak Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Yetkililer, olayın aydınlatılması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

(DHA)