Denizde boğulma tehlikesi geçiren öğretmenden 8 gün sonra acı haber!
Samsun’da denizde boğulma tehlikesi geçiren öğretmen İbrahim Çakmak, kaldırıldığı hastanede 8 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde serinlemek amacıyla denize giren öğretmen İbrahim Çakmak, suda boğulma tehlikesi geçirdi. Hastanede tedavi altına alınan Çakmak, 8 gün süren yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.
Olay, 26 Ağustos’ta Dereköy mevkisindeki sahilde yaşandı. Mustafa Erdin İlkokulu’nda görev yapan öğretmen İbrahim Çakmak, serinlemek amacıyla girdiği denizde boğulma tehlikesi geçirdi.
Çevrede bulunanların sudan çıkardığı Çakmak için 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verildi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çakmak, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
OTOPSİ YAPILACAK
Hastanede tedavisi devam eden İbrahim Çakmak’tan bugün acı haber geldi. Çakmak, 8 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Çakmak’ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı’na gönderildi. (DHA)