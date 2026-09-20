iPhone alımlarında bakanlık harekete geçti: Açıklama geldi

Yeni iPhone modellerinin satışa sunulmasının ardından bazı tüketiciler, teknoloji mağazalarında telefon almak istediklerinde kasko ya da sigorta yaptırmaları yönünde şart koşulduğunu iddia etti. Şikayet platformlarına yansıyan başvurularda, stokta bulunduğu belirtilen cihazların ek sigorta hizmeti satın alınmadığı gerekçesiyle kendilerine satılmadığını ileri süren tüketiciler oldu.

Bir tüketici, yaklaşık 28 bin liralık kasko yaptırması halinde telefonu satın alabileceğinin söylendiğini iddia ederken, başka bir tüketici de kaskoyu kabul etmemesinin ardından cihazın başka bir müşteri tarafından internetten satın alındığı gerekçesiyle satışın gerçekleştirilmediğini öne sürdü. Benzer şikayetlerde, bazı mağazaların farklı iPhone modellerini de kasko ya da sigorta hizmetiyle birlikte satmaya çalıştığı iddia edildi.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Tartışmaların ardından Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Kaplan, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

“Bir mal veya hizmetin satışı başka bir mal veya hizmetin satın alınması şartına bağlanamaz.”

Kaplan, teknoloji ürünlerinin tüketiciye sigorta yaptırma zorunluluğuyla satılmasına yönelik uygulamaların mevzuat kapsamında incelendiğini belirterek, aykırılık tespit edilmesi halinde idari yaptırım uygulanacağını bildirdi. Kaplan, sosyal medya paylaşımlarında gündeme gelen iş yerine yönelik Ticaret Bakanlığı ekiplerince denetim yapılacağını belirtti. Tüketici haklarının korunması ve haksız ticari uygulamaların önlenmesi amacıyla denetimlerin devam edeceğini kaydetti.