iPhone 18 Türkiye satışları başladı

Apple’ın geçtiğimiz hafta tanıttığı iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modelleri, altı günlük ön sipariş sürecinin ardından bugün Türkiye’de satışa sunuldu. Yeni akıllı telefonlar, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 65 ülkede aynı anda kullanıcılarla buluştu. Ön sipariş veren müşteriler cihazlarını teslim almaya başlarken, iPhone 18 Pro serisi Apple mağazaları ile yetkili satıcılardaki yerini aldı.

İPHONE 18 PRO FİYATI NE KADAR?

iPhone 18 Pro, Türkiye’de dört farklı depolama seçeneğiyle alıcıların beğenisine sunuldu. Serinin başlangıç fiyatı 137 bin 999 Türk Lirası (TL) olarak açıklandı. Modelin Türkiye genelindeki fiyat listesi şu şekilde belirlendi:

256 GB: 137.999 TL

512 GB: 154.999 TL

1 TB: 188.999 TL

2 TB: 243.999 TL

iPHONE 18 PRO MAX FİYATI NE KADAR?

Serinin daha büyük ekranlı ve üst segmentteki modeli olan iPhone 18 Pro Max’in Türkiye fiyatları ise standart Pro modeline kıyasla daha yüksek bir seviyede yer alıyor. Dört farklı depolama seçeneğine sahip bu modelin fiyatları şöyle sıralandı:

256 GB: 149.999 TL

512 GB: 166.999 TL

1 TB: 200.999 TL

2 TB: 255.999 TL

EN PAHALI MODEL 255 BİN 999 TL

iPhone 18 Pro Max’in 2 TB depolama alanına sahip en üst versiyonu 255 bin 999 TL fiyat etiketiyle satışa çıkarıldı. iPhone 18 Pro serisinde depolama kapasitesi yükseldikçe fiyat da orantılı şekilde artış gösteriyor. Öyle ki Pro Max modelinde 256 GB’lık taban versiyondan 2 TB’lık en yüksek kapasiteye geçildiğinde aradaki fiyat farkı 106 bin TL seviyesine ulaşıyor.

ÖN SİPARİŞ VERENLER CİHAZLARINA KAVUŞUYOR

Ön sipariş döneminde iPhone 18 Pro veya iPhone 18 Pro Max satın alan kullanıcılar siparişlerini teslim almaya başladı.

Yeni akıllı telefon modellerinin resmi olarak raflara çıkmasıyla birlikte, Türkiye genelinde serinin mağaza satış dönemi de fiilen başlamış oldu.