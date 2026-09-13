İnşaatta suçüstü yakalanan 3 kablo hırsızı tutuklandı

İzmir’in Aliağa ilçesinde, jandarma ekiplerince hırsızlık yaptığı sırada suçüstü yakalanan ve 7 ayrı kablo hırsızlığı olayının faili olduğu belirlenen 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Aliağa İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Şakran Mahallesi’nde yürütülen önleyici kolluk devriyesi esnasında bir inşaatta durumundan şüphelenilen 3 kişiyi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelilerin yapılan sorgu ve incelemelerinde, Şakran Mahallesi’nde farklı tarihlerde meydana gelen 7 ayrı faili meçhul kablo hırsızlığı olayını gerçekleştirdikleri tespit edildi.

ÇALINAN KABLOLAR SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Soruşturma kapsamında bir konteyner içerisinde ele geçirilen ve piyasa değerinin yaklaşık 700 bin TL olduğu belirtilen çalınan kablolar, ekipler tarafından sahiplerine teslim edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)