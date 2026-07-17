İnşaatın temeli bir anda kaydı: Koca sokak trafiğe kapatıldı

Silivri Piri Mehmet Paşa Mahallesi'ndeki bir inşaat alanında meydana gelen toprak kayması, sokağı trafiğe kapattı. Kentsel dönüşüm projesi kapsamındaki binanın temelinde yaşanan kayma sonucu bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Olay, 17 Temmuz 2026 günü saat 01.00 sularında Haydar Arslan Sokak üzerinde meydana geldi. Kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde inşaat çalışmaları devam eden bir binanın temelinde, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı kısmen toprak kayması yaşandı.

GÜRÜLTÜYLE UYANDILAR, SOKAĞA KOŞTULAR

Kayma anında meydana gelen büyük gürültü, çevredeki bina sakinlerini paniğe sürükledi ve mahalleli durumu anlamak için sokağa döküldü.

ÇÖKME RİSKİ ALARMI VERİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve zabıta ekibi sevk edildi. Ekipler bölgeye ulaşarak hızlı bir şekilde güvenlik çemberi oluşturdu. İnşaat alanı çevresi, olası bir geniş çaplı çökme riskine karşı duba ve bariyerlerle kapatılarak çevre güvenliği sağlandı.

SOKAK TRAFİĞE KAPATILDI

Yaşanan olumsuzluk nedeniyle Haydar Arslan Sokak, araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Yetkililer, çevredeki vatandaşların can güvenliğini korumak amacıyla tedbirlerin sürdüğünü belirtirken, olayla ilgili detaylı inceleme çalışmaları başlatıldı. (DHA)