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Halk TV Türkiye Sarıyer'de hafriyat kamyonu tabelaya çarptı! Yol kapandı

Sarıyer'de hafriyat kamyonu tabelaya çarptı! Yol kapandı

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sarıyer mevkisinde sürücüsünün hâkimiyetinden çıkan hafriyat kamyonu tabelaya çarptı. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı.

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Sarıyer'de hafriyat kamyonu tabelaya çarptı! Yol kapandı

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Yavuz Sultan Selim Köprüsü yakınlarındaki Uskumruköy çıkışında, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen seyir halindeki bir hafriyat kamyonu yönlendirme tabelasına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kamyonun dorsesi ve tabelaya ait parçalar yola savruldu.

Sarıyer'de hafriyat kamyonu tabelaya çarptı! Yol kapandı - Resim : 1

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KAPANAN YOL TRAFİĞE AÇILDI

Kaza nedeniyle Anadolu Yakası istikametinde trafik bir süre tamamen kapatılırken, ilerleyen saatlerde araç geçişi kontrollü olarak sağlanmaya başlandı.

Sarıyer'de hafriyat kamyonu tabelaya çarptı! Yol kapandı - Resim : 3

İhbar üzerine olay yerine acil sağlık, polis ve Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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