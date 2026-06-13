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İnşaat işçisi tonlarca ağırlıktaki beton blokun altında ezilerek can verdi!

Diyarbakır Kayapınar’da fabrika inşaatında vinçle kaldırılan tonlarca ağırlıktaki beton blok işçilerin üzerine düştü. İşçilerden Faydat A. yaşamını yitirdi, Hüsnü Y. yaralandı.

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İnşaat işçisi tonlarca ağırlıktaki beton blokun altında ezilerek can verdi!

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde yapımı süren bir fabrika inşaatında işçilerin üzerine tonalrca ağırlıkta olan beton blok düştü. Olayda 55 yaşındaki Faydat A. hayatını kaybetti, Hüsnü Y. yaralandı.

İnşaat işçisi tonlarca ağırlıktaki beton blokun altında ezilerek can verdi! - Resim : 1

Olay, sabah saatlerinde Kaldırım Mahallesi’ndeki Karacadağ Organize Sanayi Bölgesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, inşaat alanında vinçle kaldırılmak istenen beton blok, çalışma yapan işçilerin üzerine düştü.

İnşaat işçisi tonlarca ağırlıktaki beton blokun altında ezilerek can verdi! - Resim : 2

TONLARCA BETON BLOKUN ALTINDA EZİLEREK CAN VERDİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Faydat A.’nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Hüsnü Y. ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Tonlarca ağırlıktaki beton blok alana getirilen vinç yardımı ile kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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