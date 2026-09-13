İmamoğlu Tuzla davasının ayrıntılarını tek tek anlattı

Tutuklu bulunan İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya yönelik sözleri nedeniyle yargılandığı Tuzla davasına ilişkin açıklama yaptı. İmamoğlu, “Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi” hesabından yaptığı paylaşımda davanın sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İmamoğlu, davada 2 yıl 1 ay hapis cezası ve siyasi yasak kararı verilmesinin ardından açıklamada bulundu. İmamoğlu, daha önce beraat ettiği bir davada yeniden hakim karşısına çıkarıldığını belirterek yaptığı paylaşımda yargılandığı Tuzla davasının ayrıntılarını aktardı.

Ekrem İmamoğlu’nun yaptığı paylaşım şöyle:

Şimdi lütfen kendinizi benim yerime koyun. Beraat ettiğiniz bir dava var. Yargı ve siyaset oyunlarıyla, bu davada tekrar hakim karşısına çıkarılıyorsunuz.

Üstelik hakim sadece ifade alacak. Çünkü dava, ifade alınmadığı için bozulmuş. Yani esas değil usül meselesi.

Bu esnada, beraat veren hakim hemen değiştiriliyor. Yeni atanan hakim beraat kararını yok sayıyor ve 2 yıldan fazla hapis cezası veriyor ki siyaset yasağı da gelsin.

Tuzla davasının özeti budur ve tam bir skandaldır.Bu asla tesadüf değildir. Bütün davalarımda hakimler değiştirildi. Müdahale edilen mahkemelerin “Türk Milleti adına” değil, siyaset ve bir kişi adına karar verdiğine artık şüphe yoktur.

Tuzla skandalı; bunun son, açık ve sarih kanıtıdır. Böyle bir düzenden kimse adil bir yargılama beklemesin.