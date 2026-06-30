İlginç kundaklama: Tanınmamak için kafasına çöp poşeti geçirip çay ocağını yaktı!

Kırıkkale'de gece saatlerinde meydana gelen olayda, tanınmamak amacıyla üzerine büyük bir çöp poşeti geçirerek çay ocağını ateşe veren A.Ö. isimli şüpheli, emniyet güçlerinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin iş yerini kundakladığı o anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

ALEVLER ÇAY OCAĞINI SARDI

Olay, Yenidoğan Mahallesi 609. Sokak üzerinde faaliyet gösteren bir çay ocağında gece saatlerinde yaşandı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangında alevler kısa süre içerisinde büyüyerek tüm iş yerini kapladı.

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye vakit kaybetmeden itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.

YANGIN DİĞER DÜKKANLARA SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

Adrese ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere hızla müdahale etti. Yangın, çevrede bulunan diğer esnaf dükkanlarına sıçramadan kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Kundaklama sonucu çay ocağında büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için olay yerinde inceleme başlattı.

ÇÖP POŞETLİ KUNDAKÇI KAMERALARA YAKALANDI

Asayiş şube ekipleri, çevredeki ve iş yerindeki güvenlik kameralarının kayıtlarını masaya yatırdı. Görüntüleri titizlikle inceleyen polis, bir şahsın tanınmamak için üzerine çöp poşeti geçirerek dükkanı ateşe verdiğini net bir şekilde tespit etti.

Yapılan teknik ve fiziki takip çalışmalarının ardından, poşetli kundakçının A.Ö. olduğu belirlendi.

OPERASYONLA YAKALANDI

Şüphelinin saklandığı adresi tespit eden emniyet güçleri, düzenlenen operasyonla A.Ö.'yü kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Yakalanan şüpheli hakkında emniyette adli işlem başlatıldı. (DHA)