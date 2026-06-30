Servis aracı seyir halindeyken alev aldı! Kullanılamaz hale geldi
Üsküdar'da seyir halindeki servis aracında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.
Üsküdar'da seyir halindeki bir servis aracında motor kısmından başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucunda araç tamamen kullanılamaz hale geldi.
DUMANLARI FARK EDEN SÜRÜCÜ ARACI KENARA ÇEKTİ
Olay, Ünalan Mahallesi Akçay Sokağı üzerinde meydana geldi. Seyir halinde olan 34 LAA 049 plakalı servis aracının motor kısmında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.
Sürücü, araçtan yükselen dumanları fark etmesi üzerine soğukkanlılığını koruyarak aracı hemen yolun kenarına çekti.
ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Vatandaşların ihbarı üzerine adrese kısa sürede itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın söndürülürken, alevlere teslim olan servis aracı yangın sonrası tamamen kullanılamaz hale geldi.
Yangın nedeniyle Akçay Sokağı ve çevresindeki yollarda kısa süreli bir trafik yoğunluğu oluştu. Polis ekiplerinin çevre güvenliğini sağladığı caddede, küle dönen servis aracının çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı yeniden normale döndü. (AA)