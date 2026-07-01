İktidar utandığı mahalleleri kapatmıştı: NATO panellerinin maliyeti ortaya çıktı

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesi otoyolların çevresine yerleştirilen NATO logolu panellerin önünde bir açıklama yaptı. Çömez, panellerin kaldırımları kapattığını belirterek, bu durumun yurttaşların geçişini zorlaştırdığını söyledi.

PANELLER İÇİN 181 MİLYON LİRA HARCANDI

Panellerin, NATO Zirvesi için Ankara'ya gelecek liderlerin olumsuz manzarayı görmemesi amacıyla yerleştirildiğini belirten Çömez, şunları kaydetti:

"Bu panellere 181 milyon lira para harcandı. Bu paneller bazı şeyleri öne çıkartmak, bazı şeyleri de kapatmak ve karartmak için kullanılıyor."

"PANELLERİN ARKASINDA FAKİRLİK VAR, YOKSULLUK VAR"

Çömez, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Bu panellerin arkasında asıl ne var biliyor musunuz? Fakirlik var, yoksulluk var, yıkıntı var, açlık var, sefalet var. Erdoğan rejimi, tek adam rejimi bütün bunları kapatabilmek için 181 milyon lira daha ödemişler. Yolları kapatmak pahasına, insanları engellemek pahasına panelleri koymuşlar. Tam da AKP kafası."

(ANKA)