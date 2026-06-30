Ekrem İmamoğlu'ndan iktidara 'NATO' tepkisi: 'Kendine güvenen hükümet vatandaşından utanmaz'

Tutukluluk hali devam eden cumhurbaşkanı adayı ve seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" sosyal medya hesabı üzerinden yazılı bir açıklama yaptı. İmamoğlu, başkent Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi öncesindeki "hazırlıkları", uygulanan kısıtlamaları, yol kapatmalarını ve peş peşe yaşanan gözaltı ile tutuklamaları sert sözlerle eleştirdi.

"KENDİNE GÜVENEN HÜKÜMET VATANDAŞINDAN UTANMAZ"

Ankara'da zirve öncesi oluşan durumu "iktidarın kendi halkına duyduğu güvensizliğin bir göstergesi" olarak nitelendiren İmamoğlu, başkentte zirve hazırlıkları kapsamında günlük yaşamın sekteye uğratıldığını ve antidemokratik uygulamalara imza atıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"NATO Zirvesi öncesinde Ankara’da ortaya çıkan tablo, iktidarın kendi halkına duyduğu güvensizliği bir kez daha ortaya koydu.

Kendine güvenen bir hükümet, ülkesini ve halkını misafirlerinden saklamaya çalışmaz. Gazeteciden ve ifade özgürlüğünden çekinmez. Vatandaşından utanmaz. Yurttaşını tehdit gibi görmez. Şehrin olağan hayatını askıya alarak itibar kazanacağını aklından bile geçirmez.

Zirve öncesinde gözünün üstünde kaşın var denilerek gözaltına alınan yüzlerce kişi, akreditasyonu engellenen gazeteciler, olağanüstü güvenlik önlemleriyle günlük hayatından koparılan bir başkent…

Erdoğan’ın ülkemize reva gördüğü tablo budur.

Türkiye’nin panellerin veya kapalı yolların arkasında gizlenecek, utanılacak bir görüntüsü yoktur. Asıl utanılacak olan iktidarın yok ettiği kurumlar, bitirmeye ant içtiği demokratik birikim, yurttaşlara reva görülen antidemokratik uygulamalar ve artık arşa varan hukuksuzluklardır. Bunları da panellerle kapatamazsınız.

İtibar demokratik ve özgür bir toplumla kazanılır."

Zirve takvimi yaklaşırken, başkent genelinde "güvenlik önlemleri" adı altındaki "hazırlıklar" en üst seviyeye çıkarıldı. Kentte adeta fiili OHAL havası estiren peş peşe operasyonlar gerçekleştirildi. Birçok yol trafiğe kapatılırken, peş peşe gerçekleştirilen operasyonlarda aralarında çok sayıda gazeteci ve akademisyenin de bulunduğu isimler tutuklandı.

Öte yandan, dün İstanbul’da düzenlenen NATO Parlamenter Zirvesi esnasında da benzer operasyonlar yürütüldü ve 50’nin üzerinde kişi de gözaltına alındı.

Dışarıdan gelecek misafirler için "kent estetiği" adı altında ise gecekonduların önüne reklam panoları konulması ve gariban ailelerin evlerinin apar topar boyanması kamuoyunda utanç verici hazırlık olarak görülüyor.