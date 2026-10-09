İklim zirvesine haftalar kala Elbistan’daki rakamları açıkladılar! "Kömür planları iptal edilsin"

Greenpeace Türkiye, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31’in Antalya’da düzenlenmesine haftalar kala iklim ve enerji politikalarının değiştirilmesi için çağrıda bulundu.

Örgüt, “Zirveye Taşı” kampanyasıyla iklim krizinden etkilenen toplulukların taleplerini uluslararası zirvenin gündemine taşımayı amaçladığını açıkladı. Kampanyanın öne çıkan başlıkları arasında fosil yakıtlardan aşamalı çıkış, yeni kömür yatırımlarının durdurulması ve plastik atık ithalatının tamamen yasaklanması yer aldı.

KÖMÜR MADENCİLİĞİNİN SU KAYNAKLARINA ETKİSİ ARAŞTIRILDI

Kampanya kapsamında yayımlanan “Kömürün gölgesinde su: Türkiye’nin enerji tercihlerinin görünmeyen bedeli” başlıklı araştırmada, kömürlü termik santrallerin ve maden faaliyetlerinin su kaynakları üzerindeki baskısı incelendi. Muğla ve Elbistan başta olmak üzere kömür bölgelerinde yaşayan insanların deneyimlerine yer verilen çalışmada, enerji üretiminin yerel topluluklar ve tarımsal faaliyetler üzerindeki sonuçlarına dikkat çekildi.

Araştırmada, Elbistan’daki maden işletmelerinde yıllık susuzlaştırma miktarının 113,3 milyon metreküpe ulaştığı belirtildi. Aynı havzada yer altı suyu kaynaklarının yıllık 28,8 milyon metreküp açık verdiği kaydedildi. Bölge sakinlerinin içme ve sulama suyuna ulaşmakta giderek daha fazla güçlük yaşadığına işaret edilen araştırmada, su kaynaklarındaki baskının tarımsal üretimi de olumsuz etkilediği aktarıldı.

“YENİ KÖMÜRLÜ TERMİK SANTRAL PLANLARI İPTAL EDİLMELİ"

Greenpeace Türkiye İklim ve Enerji Kampanyaları Sorumlusu Emel Türker Alpay, iklim zirvelerinin yalnızca hükümetlerin ve uluslararası aktörlerin bir araya geldiği toplantılar olarak kalmaması gerektiğini belirtti. Alpay, iklim krizinden ve enerji politikalarından doğrudan etkilenen insanların yaşadıklarının da bu platformlarda karşılık bulması gerektiğini vurguladı.

Kömür kullanımının etkilerinin santrallerin kurulduğu bölgelerle sınırlı olmadığını ifade eden Alpay, çevresel, sağlıkla ilgili ve ekonomik sonuçların Türkiye genelinde hissedildiğini savundu.

Türkiye’ye yönelik taleplerini sıralayan Alpay, planlanan yeni kömürlü termik santrallerden vazgeçilmesini, gelecekte yeni kömür santrali kurulmayacağına dair açık taahhüt verilmesini ve kömür sektöründe çalışanlarla geçimini bu alandan sağlayanları koruyacak adil bir geçiş süreci hazırlanmasını istedi. Alpay ayrıca, kömürden çıkış için somut bir tarih belirlenmesi gerektiğini dile getirdi.

PLASTİK ATIK İTHALATINA KALICI YASAK TALEBİ

COP31’in Akdeniz kıyısında gerçekleştirilecek ilk iklim zirvesi olacağına dikkat çeken Greenpeace Türkiye Sosyal ve Ekonomik Kampanyalar Sorumlusu Berk Butan, görüşmelerde iklim krizinin yanı sıra plastik kirliliğinin de öncelikli konular arasında bulunması gerektiğini söyledi.

Türkiye’nin Avrupa’dan önemli miktarda atık ithal ettiğini belirten Butan, geri dönüştürülmeyen plastik atıkların Akdeniz’e karışmasının çevre açısından ciddi bir sorun oluşturduğunu savundu. Türkiye’nin Sıfır Atık hedefi doğrultusunda örnek bir ülke olabilmesi için öncelikle atık ithalatını sona erdirmesi gerektiğini söyleyen Butan, kalıcı ve istisnasız bir yasak çağrısında bulundu.

"FOSİL YAKITLARDAN ÇIKIŞ İÇİN SOMUT ADIMLAR ATILMALI"

Greenpeace Uluslararası Küresel İklim Politikaları Uzmanı Tracy Carty de COP31’in fosil yakıtlardan hızlı ve adil biçimde uzaklaşılması konusunda somut sonuçlar üretmesi gerektiğini belirtti.

Türkiye’nin zirveyi “Uygulama COP’u” olarak tanımlamasına değinen Carty, bu yaklaşımı desteklediklerini ifade etti. Carty, uygulama hedefinin fosil yakıtların sona erdirilmesine yönelik somut adımlara dönüşmesi gerektiğini vurgulayarak verilen sözlerin takipçisi olacaklarını söyledi.

AVUSTRALYA'YA DA ÇAĞRI YAPILDI

Greenpeace Avustralya Pasifik COP31 Proje Lideri Simon Bradshaw ise müzakerelerde başkanlık görevini üstlenecek Avustralya’ya seslendi. Bradshaw, ülkenin fosil yakıt üretimini ve ihracatını aşamalı olarak sona erdirmek için ulusal bir yol haritası hazırlaması gerektiğini belirtti.

Avustralya’nın yeni kömür, petrol ve doğal gaz projelerine onay vermeyi sürdürmesinin iklim hedefleriyle çeliştiğini savunan Bradshaw, COP31 sürecinde fosil yakıtlardan çıkışın yalnızca bir hedef olarak kalmaması ve uygulanabilir bir plana dönüştürülmesi gerektiğine işaret etti.

Greenpeace’in çağrıları, Antalya’da düzenlenecek COP31 öncesinde Türkiye’nin enerji tercihleri, kömürden çıkış süreci ve plastik atık politikalarını yeniden gündeme taşıdı. Örgüt, zirvenin iklim hedeflerine ilişkin açıklamaların ötesine geçerek fosil yakıtların sonlandırılması ve çevre kirliliğinin önlenmesi konusunda somut kararlarla sonuçlanmasını istiyor. (ANKA)