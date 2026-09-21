Türk holdingten BM konferansı için kritik hamle

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) Başkanlığı'nın Eylem Gündemi kapsamında, elektriğin küresel nihai enerji talebindeki payının 2035'e kadar yüzde 35'e çıkarılması hedefleniyor. Bugün bu oran yüzde 20'nin biraz üzerinde bulunuyor. "35by35" olarak adlandırılan hedef, ulaşım, sanayi ve binalar gibi fosil yakıtlara dayalı alanlarda elektriğe geçişi hızlandırmayı amaçlıyor.

SABANCI HOLDİNG'DEN PARTNERLİK AÇIKLAMASI

Sabancı Holding, COP31 kapsamında "Elektrifikasyon Partneri" olduğunu duyurdu. Sabancı Holding CEO'su Kıvanç Zaimler, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Elektrifikasyon yalnızca bir enerji veya iklim konusu değil. Ekonominin, sanayinin ve teknolojinin geleceğini şekillendirecek kapsamlı bir dönüşümden söz ediyoruz" dedi. Zaimler, Türkiye'nin güneş ve rüzgâr kaynakları, sanayisi, enerji altyapısı ve jeopolitik konumuyla bu dönüşümde güçlü bir potansiyele sahip olduğunu ifade etti.

(AA)