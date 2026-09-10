İki çocukla otelde yakalanan ünlü iş adamı tutuklandı! Otel mühürlendi akaryakıt istasyonu denetimde

Gelibolu’da iki erkek çocuğa yönelik istismar soruşturmasında iş adamı Ş.T. tutuklandı. Olayın yaşandığı otel mühürlenirken Ş.T.’ye ait akaryakıt istasyonları için inceleme başlatıldı.

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde bir otel odasında iki erkek çocukla bulunan iş adamı Ş.T. hakkında yürütülen istismar soruşturması genişletildi. Ş.T.’nin tutuklandığı, olayın yaşandığı Tuna Otel’in ise belediye ekiplerince mühürlendiği bildirildi.

Kanal 17'nin haberine göre; Gelibolu Belediyesi ekipleri, Ş.T.’ye ait olduğu belirtilen Tabaklar benzin istasyonları hakkında da çalışma başlattı. İstasyonların önümüzdeki günlerde mühürleneceği öğrenildi.

GEÇMİŞ OTEL KAYITLARI İNCELENİYOR

Ş.T.’nin aynı otele daha önce de çocuklarla birlikte geldiği ve konakladığı iddia edildi. Bu iddiaların araştırılması amacıyla otelin geçmiş kayıtları incelemeye alındı.

Otel işletmecilerinin söz konusu konaklamalardan haberdar olduğu öne sürüldü. Çocuklara ait bilgilerin ayrı bir sistemde tutulduğu ve kolluk birimlerine bildirilmediği iddia edildi.

Bazı çalışanların durumdan rahatsız olduğu ancak işletme sahiplerinin çalışanlardan sessiz kalmalarını istediği de ileri sürüldü. Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği Genel Başkanı Saadet Özkan, otel sahibinin de tutuklandığını açıkladı.

"BU OLAYIN TAKİPÇİSİ OLMAK ZORUNDAYIZ"

Saadet Özkan, soruşturmaya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Gelibolu’da iki çocuğunun bir otel odasında yetişkin bir şüpheliyle bulunması ve ardından yürütülen çocuklara yönelik istismar soruşturması derinleşiyor. Başka çocukların da mağdur edildiği iddiaları var. Otel sahibinin de tutuklandığı bilgisi var.

Burada asıl mesele bir otelde korkunç bir suç işlenmiş, çocukların güvenliği yok edilmiştir. Şüpheli şahsın tüm otel kayıtları incelenmelidir.

Çocukların sessizliği, korkusu ya da yaşı hiçbir şekilde yetişkinlerin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Bu nedenle soruşturmanın tüm yönleriyle, hiçbir çocuğun yeniden örselenmesine izin verilmeden yürütülmesini, varsa ihmali, ihmale göz yummayı veya çocukların korunmasını engelleyen her türlü sorumluluğun ortaya çıkarılmasını istiyoruz.

Çocukların hakkını, güvenliğini ve üstün yararını savunmak hepimizin sorumluluğudur.

Çocuklar susmasın.

Çocuklar yalnız kalmasın.

Çocukların yanında hukuk olsun.

Bu vahim olayın takipçisi olmak zorundayız."

NELER OLMUŞTU?

Gelibolu Gazetesi’nin haberine göre olay, 7 Eylül Pazartesi günü ilçedeki bir otelde yaşandı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, Ş.T.’nin kaldığı odaya polis kamerasıyla girdi.

Odada bulunan iki kişinin çocuk olduğunun belirlenmesi üzerine Ş.T. gözaltına alınarak Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Emniyette ifadesi alınan Ş.T., Gelibolu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Burada Ş.T.’den kan ve sürüntü örnekleri alındı. İşlemlerinin ardından yeniden İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Otel odasında yüksek miktarda içki tüketildiği de tespit edildi. Polis ekipleri odada ayrıntılı inceleme yaparak delil niteliği taşıyabilecek örnekleri topladı. Otel çalışanları ve işletmecilerin ifadelerine başvuruldu.