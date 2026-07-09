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Halk TV Türkiye İETT otobüsü yayaya çarptı: O anlar kamerada

İETT otobüsü yayaya çarptı: O anlar kamerada

Şişli Mecidiyeköy'de yol kenarında duran bir kişiye, seyir halindeki İETT özel halk otobüsü çarptı. Dehşet anları kameraya yansırken, talihsiz vatandaşın otobüs ile park halindeki otomobilin arasında sıkıştığı görüldü.

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İETT otobüsü yayaya çarptı: O anlar kamerada

İstanbul'un en yoğun bölgelerinden biri olan Şişli Mecidiyeköy'de, gündüz saatlerinde bir trafik kazası meydana geldi. İETT'ye bağlı olarak hizmet veren seyir halindeki bir özel halk otobüsü, yol kenarında park halinde bulunan bir otomobilin yanında duran yayaya çarptı.

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

OTOBÜS İLE OTOMOBİLİN ARASINDA SIKIŞTI

Mecidiyeköy'deki trafik akışı sırasında yaşanan olayda, yol kenarındaki aracın hemen yanında bekleyen vatandaş, hızla geçen özel halk otobüsünün çarpmasıyla adeta dehşeti yaşadı.

Güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan o korkunç anlarda; talihsiz yayanın, yoldan geçen dev otobüs ile yol kenarında park halindeki otomobilin arasında sıkışıp kaldığı net bir şekilde görüldü.

Kontrolden çıkıp takla atan otomobilin kaza anı kameraya yansıdıKontrolden çıkıp takla atan otomobilin kaza anı kameraya yansıdı

Çarpmanın etkisiyle yaralanan kişiye ilk müdahale için çevredekiler hemen harekete geçti. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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