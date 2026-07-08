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Kontrolden çıkıp takla atan otomobilin kaza anı kameraya yansıdı

Bursa'da refüje çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü Yusuf Ziya Yamak yaralandı. Kaza anı kask kamerasına yansırken, araçta sıkışan sürücünün yardımına diğer sürücüler koştu.

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Kontrolden çıkıp takla atan otomobilin kaza anı kameraya yansıdı
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Kaza, dün saat 23.00 sıralarında İzmir Yolu Caddesi Odunluk Alt Geçidi mevkisinde meydana geldi. 06 YNS 65 plakalı otomobiliyle kent merkezi istikametine seyir halinde olan 26 yaşındaki Yusuf Ziya Yamak, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil savrulup, orta şeritten sağ şeride geçerek refüjdeki bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil takla etti.

Kontrolden çıkıp takla atan otomobilin kaza anı kameraya yansıdı - Resim : 1

KAZA ANI KASK KAMERASINA YANSIDI

Otomobilin kontrolden çıkarak savrulduğu ve refüje çarpıp takla attığı o anlar, aracın önünde seyir halinde olan bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kontrolden çıkıp takla atan otomobilin kaza anı kameraya yansıdı - Resim : 2

SIKIŞAN SÜRÜCÜNÜN YARDIMINA DİĞER SÜRÜCÜLER KOŞTU

Kaza sonrası takla atan araçta sıkışan sürücü Yusuf Ziya Yamak'ın yardımına yoldaki diğer sürücüler koştu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye kısa sürede itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılan Yamak, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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