İstanbul'da zincirleme trafik kazası: 3 araç birbirine girdi
İstanbul Beylikdüzü'nde D-100 kara yolunda arızalanan hafif ticari aracın ardından meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu.
İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde D-100 kara yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Topkapı istikametinde seyreden 34 PRA 694 plakalı hafif ticari araç arızalanınca sürücüsü, Beylikdüzü Metrobüs Durağı yakınlarında aracını sol şeritte durdurdu.
Sürücü, yola uyarı işareti yerleştirerek arızayı gidermeye çalışırken, aynı yönde ilerleyen 34 BVT 902 plakalı otomobil sürücüsü uyarıyı fark ederek durdu.
Bu sırada arkadan gelen 34 CEM 219 plakalı elektrikli otomobil, duran araca çarptı. Kazanın ardından gelen bir polis aracı da duramayarak elektrikli otomobile çarptı.
Zincirleme kazada elektrikli otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. (AA)
Kaza nedeniyle D-100 kara yolunda trafik bir süre kontrollü sağlanırken, araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.