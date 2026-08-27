İdyros Antik Kenti’nde otel projesi: Tarihi miras yatırım baskısına teslim edilmemeli

Antalya'nın Kemer ilçesinde bulunan İdyros Antik Kenti ve Ayışığı Koyu çevresinde planlandığı belirtilen otel projesi, bölgedeki doğal ve kültürel mirasın korunmasına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

Yaklaşık 293 bin metrekarelik alanda 900 yatak kapasiteli bir otel projesi planlandığı iddialarıyla ilgili açıklama yapan Zafer Partisi Çevre, Şehircilik ve Kültür Politikaları Başkanı Esmaül Hüsna Aslan, konunun yalnızca bir turizm yatırımı üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti.

Aslan, bölgede antik kent, arkeolojik sit alanları, milli park, orman ve kıyının bir arada bulunduğuna dikkat çekerek, yatırım kararlarında bu değerlerin korunmasının öncelikli olması gerektiğini söyledi.

İDYROS ANTİK KENTİ İÇİN KORUMA ÇAĞRISI

İdyros'taki tartışmanın bir otelin yapılıp yapılmamasından daha geniş bir mesele olduğunu savunan Aslan, Türkiye'nin kıyılarını, ormanlarını ve kültürel mirasını yatırım baskısı karşısında koruyup koruyamayacağının sorgulanması gerektiğini ifade etti.

Aslan, “Bir tarafta antik kent, arkeolojik sitler, milli park, orman ve kıyı; diğer tarafta büyük ölçekli bir yatırım var. Devletin görevi bu değerlerden yatırım lehine vazgeçmek değil, yatırımın sınırını kamu yararı doğrultusunda çizmektir” dedi.

Kıyıların ve tarihi alanların yalnızca ekonomik değerleri üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Aslan, geri dönüşü olmayan tahribatlara karşı uyarıda bulundu.

“HUKUK PROJENİN BÜYÜKLÜĞÜNE GÖRE DEĞİŞMEZ”

Bölgede yürütülen inşaat faaliyetlerine ilişkin denetim ve yaptırım mekanizmalarının da önemli olduğunu belirten Aslan, ihlal tespit edilmesine rağmen çalışmaların devam etmesi halinde denetim sisteminin amacına ulaşamayacağını söyledi.

Aslan, koruma ve şehircilik mevzuatının yatırımın büyüklüğüne göre farklı uygulanmaması gerektiğini belirterek, “Hukuk, projenin metrekaresine, sermayenin büyüklüğüne veya yatırımcının gücüne göre değişmez” ifadelerini kullandı.

İdyros Antik Kenti'nde gerçekleştirilen arkeolojik çalışmaların sonuçlarının da kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini savunan Aslan, sondajlarda ortaya çıkarılan buluntular, antik kentin sınırları ile kıyı ve deniz altındaki arkeolojik varlıkların durumunun kapsamlı şekilde incelenmesi gerektiğini dile getirdi.

İDYROS İÇİN 5 MADDELİK ÖNERİ

Aslan, İdyros Antik Kenti ve proje alanına ilişkin yapılması gerektiğini savunduğu çalışmaları da sıraladı.

"Bölgede gerçekleştirilen arkeolojik sondajların sonuçları ve uzman raporlarının kamuoyuna açıklanması,

Antik kentin kara, kıyı ve deniz altındaki bütünlüğünün kapsamlı arkeolojik çalışmalarla ortaya çıkarılması,

Bilimsel incelemeler ve yargı süreçleri tamamlanmadan geri dönüşü olmayan uygulamalardan kaçınılması,

Turizm sezonundaki inşaat kısıtlamalarının yatırımın büyüklüğüne bakılmaksızın eşit uygulanması,

Kıyı, orman, milli park ve arkeolojik sit alanlarına ilişkin kararlarda kamu yararı ve kültürel mirasın korunmasının esas alınması"

“İDYROS YALNIZ KEMER’İN MESELESİ DEĞİL”

İdyros Antik Kenti'nin korunmasının Türkiye'nin kültürel mirasa yaklaşımı açısından önemli olduğunu ifade eden Aslan, “İdyros yalnız Kemer’in meselesi değildir. İdyros, Türkiye’nin kendi tarihine ve toprağına nasıl baktığının sınavıdır” dedi.

Aslan, kıyıların ve antik kentlerin yalnızca yatırım alanı olarak görülmemesi gerektiğini belirterek, şehirlerin geleceğinin kısa vadeli ekonomik hesaplara göre şekillendirilmemesi çağrısında bulundu.