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İçi altın dolu kese buldu sonra olanlar oldu

Hatay'da Özcan Gür'ün otomobilinden inerken yola düşürdüğü altın dolu keseyi alan H.A. isimli kadın, polis tarafından gözaltına alındı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, 7 Eylül’de Antakya ilçesi Akasya Mahallesi’nde meydana geldi. Özcan Gür, otomobilinden indiği sırada içinde yaklaşık 500 bin TL değerinde altın bulunan keseyi yola düşürdü. Gür bölgeden uzaklaştıktan sonra yoldan geçen H.A. keseyi alarak uzaklaştı.

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O ANLAR SANİYE SANİYE KAMERADA

O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Altınlarının kaybolduğunu fark eden Gür, polise başvurdu.

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Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, altınları alan kişinin kimliğini belirledikten sonra adresine baskın yaptı.

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ALTINLAR SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Şüpheliyi gözaltına alan polis, adreste yaptığı aramada, içerisinde 6 tam, 4 yarım, 8 çeyrek altın bulunan keseyi de ele geçirdi. Altınlar sahibine teslim edildi.

Gözaltına alınan H.A. hakkında adli işlem başlatıldı. (DHA)

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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Hatay Altın Hırsızlık
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