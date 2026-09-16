Halk TV Türkiye İçi altın dolu kese buldu sonra olanlar oldu

İçi altın dolu kese buldu sonra olanlar oldu Hatay'da Özcan Gür'ün otomobilinden inerken yola düşürdüğü altın dolu keseyi alan H.A. isimli kadın, polis tarafından gözaltına alındı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.