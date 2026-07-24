İBB tutuklusu Fatoş Ayık ailesine haber verilmeden apar topar Silivri'den gönderildi

İBB davasının ilk celsesi için mahkemenin kararıyla Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne nakledilen İBB bürokratları, Adalet Bakanlığının talebiyle önceden kaldıkları cezaevlerine nakledilmişti.

Murat Çalık ve Necati Özkan gibi sevk edilen tutukluların arasına yeni bir İBB bürokratı daha eklendi. İBB Medya A.Ş. Satın Alma ve İhale Müdürü Fatoş Ayık'ın, ailesine ve avukatlarına haber verilmeden apar topar Silivri'den dava öncesi kaldığı Gebze Cezaevi'ne nakledildiği öğrenildi.

VERİLEN SÖZ TUTULMADI, FATOŞ AYIK APAR TOPAR SEVK EDİLDİ

İBB davası başlamadan önce Gebze’de tutulan, daha sonra Silivri’ye sevk edilen Ayık’a önce “Götürülmeyeceksin.” denildi. Ancak kısa süre sonra koğuşundan apar topar alınarak Gebze’ye nakledildi.

KİŞİSEL EŞYALARI BİLE VERİLMEDİ

Gebze Cezaevi’nde de daha önce kaldığı koğuşa değil, farklı bir koğuşa yerleştirildi. Silivri’deki koğuşunda bulunan kişisel eşyaları da kendisine teslim edilmedi.

İBB Medya A.Ş. Satın Alma ve İhale Müdürü Fatoş Ayık

AİLESİ BAŞKA BİR TUTUKLU ARACILIĞIYLA ÖĞRENDİ

Ailesi, Fatoş Ayık’ın nerede olduğunu resmî yollarla değil, başka bir tutuklu aracılığıyla öğrenebildi. Ayık, telefon görüşüne çıkacak bir arkadaşına babasının telefon numarasını verdi. O kişi de kendi ailesi aracılığıyla bu numarayı ulaştırınca ailesi sevkten ancak bu şekilde haberdar olabildi.