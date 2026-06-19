İBB davasında tahliye olan Elif İpek Atayman alkışlarla karşılandı: Tek dilek diledi
İBB davasında görülen duruşmaların 53. gününde tahliye olan Elif İpek Ataymani oturduğu sitede alkışlarla karşılandı. Atayman kendisi için hazırlanan kutlama pastasını üflerken tek dilek diledi: "Bütün arkadaşlarım çıksın!"
İBB davası duruşmalarında 53. gün geride kaldı. Mahkeme heyeti 9 kişinin tahliyesine karar verdi. Tahliyesine karar verilen isimler arasında İBB Medya A.Ş. eski Genel Müdürü Elif İpek Atayman da yer aldı.
Atayman tahliyesinin ardından ilk kez evine geçerken oturduğu sitede yakınları ve komşuları tarafından sürprizle karşılandı.
İBB DAVASINDA TAHLİYE OLAN ELİF İPEK ATAYMAN ALKIŞLARLA KARŞILANDI: TEK DİLEK DİLEDİ
Elif İpek Atayman için sitenin açık alanında toplanan çok sayıda kişi alkışlarla tahliyesini kutladı. Atayman ve kutlamaya gelen yakınları ile komşuları duygusal anlar yaşadı.
Tahliye kutlaması için hazırlanan pastadaki mumu üfleyen Atayman "Bütün arkadaşlarım çıksın! Önce kadınlar" diyerek tek dileğini diledi.
Atayman kendisini kutlamaya gelenlerle tek tek sarılarak hasret giderdi.
İBB davasının 53. gününde tahliye olan isimlerin tamamı şu şekilde:
- Ahmet Güldü (Murat Gülibrahimoğlu’nun çalışanı)
- Hasan Yalaz (İş insanı)
- İpek Elif Atayman (Medya A.Ş.’nin eski genel müdürü)
- Alper Aydın (İş insanı)
- Erdinç Çolak (Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı)
- Yavuz Saltık (İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı)
- Mustafa Karaoğlu (İBB Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı)
- Halit Burak Atalan (İhale ve Satın Alma Müdürü)
- Yunus Göçer (İş insanı)