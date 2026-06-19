İBB davasında tahliye olan Elif İpek Atayman alkışlarla karşılandı: Tek dilek diledi

İBB davası duruşmalarında 53. gün geride kaldı. Mahkeme heyeti 9 kişinin tahliyesine karar verdi. Tahliyesine karar verilen isimler arasında İBB Medya A.Ş. eski Genel Müdürü Elif İpek Atayman da yer aldı.

Atayman tahliyesinin ardından ilk kez evine geçerken oturduğu sitede yakınları ve komşuları tarafından sürprizle karşılandı.

İBB DAVASINDA TAHLİYE OLAN ELİF İPEK ATAYMAN ALKIŞLARLA KARŞILANDI: TEK DİLEK DİLEDİ

Elif İpek Atayman için sitenin açık alanında toplanan çok sayıda kişi alkışlarla tahliyesini kutladı. Atayman ve kutlamaya gelen yakınları ile komşuları duygusal anlar yaşadı.

Tahliye kutlaması için hazırlanan pastadaki mumu üfleyen Atayman "Bütün arkadaşlarım çıksın! Önce kadınlar" diyerek tek dileğini diledi.

Atayman kendisini kutlamaya gelenlerle tek tek sarılarak hasret giderdi.

İBB davasının 53. gününde tahliye olan isimlerin tamamı şu şekilde: