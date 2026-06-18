İBB davasında tahliye kararı verilen 9 kişi cezaevinden çıktı
İBB davasında tahliye kararı verilen ve aralarında İBB Muhtarlık İşleri Müdürü Yavuz Saltık'ın da bulunduğu 9 kişi cezaevinden çıktı.
Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
İBB davasında 53. gün geride kalırken mahkeme heyeti 9 kişinin tahliye edilmesine hükmetti.
Tahliye edilenler arasında İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık da Silivri Cezaevi Kampüsü'nden çıktı. Kalabalık bir kitlenin karşılamasıyla çıkan Saltık, bütün tutuklu arkadaşları için de aynı kararı beklediğini söyledi.
İlk açıklamasını Halk TV'ye yapan Saltık, "Sadece hizmet ettik. Hizmet dışında bir şey yapmadık. Kalbimin yarısı içeride kaldı" dedi.
TAHLİYE KARARI VERİLENLER
Mahkeme heyetinin tahliye kararı verdiği isimler ise şu şekilde:
- Ahmet Güldü (Murat Gülibrahimoğlu’nun çalışanı)
- Hasan Yalaz (İş insanı)
- İpek Elif Atayman (Medya A.Ş.’nin eski genel müdürü)
- Alper Aydın (İş insanı)
- Erdinç Çolak (Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı)
- Yavuz Saltık (İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı)
- Mustafa Karaoğlu (İBB Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı)
- Halit Burak Atalan (İhale ve Satın Alma Müdürü)
- Yunus Göçer (İş insanı)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi