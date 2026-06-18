İBB davasında tahliye kararı verilen 9 kişi cezaevinden çıktı

İBB davasında 53. gün geride kalırken mahkeme heyeti 9 kişinin tahliye edilmesine hükmetti.

Tahliye edilenler arasında İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık da Silivri Cezaevi Kampüsü'nden çıktı. Kalabalık bir kitlenin karşılamasıyla çıkan Saltık, bütün tutuklu arkadaşları için de aynı kararı beklediğini söyledi.

İlk açıklamasını Halk TV'ye yapan Saltık, "Sadece hizmet ettik. Hizmet dışında bir şey yapmadık. Kalbimin yarısı içeride kaldı" dedi.

TAHLİYE KARARI VERİLENLER

Mahkeme heyetinin tahliye kararı verdiği isimler ise şu şekilde: