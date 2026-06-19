HSK'daki bıçaklı saldırıda karar: 18 yıl hapis cezası

HSK'da yemekhane personeli olarak görev yapan Berat Çingay, 22 Ekim 2024'te HSK müfettişi Mehmet Aslan'ı takip ederek bina otoparkında ensesinden bıçakladı. Yaralanan Aslan, ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Bilkent Şehir Hastanesi'ndeki tedavisi sonrası taburcu edildi. Olayın ardından tutuklanan Çingay hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, HSK yemekhanesinde çalışan Berat Çingay'ın Erzincan Keban'da çalıştığı dönemden Mehmet Aslan'a beslediği husumete dikkat çekildi.

SAVCILIĞIN TOPLAM 24 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Hazırlanan iddianamede sanık hakkında, 'Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıl, 'Kamu görevlisine hakaret' ve 'Silahla tehdit' suçlarından ise 2'şer yıl hapis cezası talep edildi.

"AMACIM ÖLDÜRMEK DEĞİLDİ"

Ankara 34'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Berat Çingay ve avukatlar hazır bulundu. Sanık Çingay, mahkemedeki savunmasında şu ifadeleri kullandı:

"İddianamede, 'Bıçağın tamamı boynuna gelmiş' denmektedir. İlk verdiğim ifadede söylediğim gibi bıçağı ilk sırtına vurdum, bu Adli Tıp raporunda da var. Benim amacım öldürmek değildir, öldürmek olsa bıçağı şah damarına vururdum. 21 aydır tutukluyum, çok pişmanım beraatimi talep ediyorum"

MAHKEMEDEN HAPİS VE ADLİ PARA CEZASI KARARI

Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Berat Çingay’ın ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 18 yıl hapsine, 'Hakaret' suçundan ise 42 bin 500 lira adli para cezası ödemesine karar verdi. Mahkeme, hükümle birlikte sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.