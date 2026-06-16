Dinar'da belediye başkanına bıçaklı pusu girişimi! Şüpheli yakalandı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde Belediye Başkanı Veysel Topçu'ya ait aracın yanında elinde kesici aletle bekleyen ve başkana yönelik hakaret ile tehditlerde bulunan K.E. isimli şüpheli, şikayet üzerine düzenlenen emniyet operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı.

BELEDİYE MECLİS TOPLANTISI SIRASINDA FARK EDİLDİ

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Dinar Belediye Hizmet Binası önünde meydana geldi. İçeride belediye meclis toplantısının yapıldığı esnada, elinde kesici alet bulunan bir kişinin Belediye Başkanı Veysel Topçu'nun makam aracının yanına gizlenmeye çalıştığı fark edildi.

Durumu gören AKP İlçe Başkanı Hüseyin Demir ve belediye personeli, şüpheliye müdahalede bulundu.

TEHDİTLER SAVURARAK KAÇTI

Yapılan incelemede, şüphelinin belediyedeki geçici işçi statüsünün sona ermesinin ardından işten çıkarılan K.E. olduğu belirlendi. İlçe Başkanı Hüseyin Demir şüpheliyi sakinleştirmeye çalışırken, K.E. Belediye Başkanı Veysel Topçu'ya yönelik çeşitli hakaret ve tehditlerde bulunmaya devam etti.

Şüpheli, bir süre sonra motosikletine binerek hızla olay yerinden uzaklaştı.

ŞİKAYET ÜZERİNE POLİS YAKALADI

Olay sırasında meclis toplantısında olan ve durumu sonradan öğrenen Belediye Başkanı Veysel Topçu, şüpheliden şikayetçi oldu. Şikayetin ardından Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

K.E., bugün gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, şüphelinin belediye binası önünde fark edildiği anlar güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde; K.E.'nin aracın yanında beklediği anlar, belediye görevlilerinin duruma müdahale etmesi ve şüphelinin motosikletine binerek olay yerinden uzaklaşması yer aldı. (DHA)