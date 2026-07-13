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Hobi olarak başladığı işte koyunlarını da satıp çiftlik kurdu: Her yıl 800 yavru üretiyor

Çobanlık yaparken merak saldığı kaz yetiştiriciliğine 4 kazla başlayan Sona Tuncer, tüm koyunlarını satıp ahırını çiftliğe dönüştürdü. Beş çocuk annesi kadın, Iğdır'da yılda 800 yavru yetiştiriyor.

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Hobi olarak başladığı işte koyunlarını da satıp çiftlik kurdu: Her yıl 800 yavru üretiyor

Iğdır'ın Halfeli beldesinde yaşayan Sona Tuncer, Ardahan'da çobanlık yaparken tanıştığı kaz yetiştiriciliğini 4 kazla başlattı. Koyun ahırını kaz çiftliğine dönüştüren Tuncer, bugün 70 anaç kazdan yıllık yaklaşık 800 yavru elde ediyor.

Azerbaycan uyruklu Sona Tuncer, eşiyle birlikte her yıl yaz aylarında Kars ve Ardahan'a çobanlık yapmaya gidiyordu. Bölgede gördüğü kaz yetiştiriciliğine merak salan Tuncer, Iğdır'daki evinin bahçesinde hobi amaçlı aldığı 4 kazla üretime başladı.

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KOYUNLARI SATTI, KAZLARA YÖNELDİ

Elde ettiği verim ve artan ilgiyle işi büyütmeye karar veren Tuncer ailesi, radikal bir adım attı. Daha önce küçükbaş hayvancılık yapan aile koyunlarını satarak tamamen kaz yetiştiriciliğine yöneldi. Evin bahçesindeki koyun ahırı kazlar için yeniden düzenlendi ve burada küçük bir işletme kuruldu.

Hobi olarak başladığı işte koyunlarını da satıp çiftlik kurdu: Her yıl 800 yavru üretiyor - Resim : 2

ANNE-OĞUL KAZ NÖBETİNDE

25 yıldır Iğdır'da yaşayan beş çocuk annesi Tuncer, Şu anda yanında 15 yaşındaki oğlu Erhan ile birlikte kazların bakımını üstleniyor.

Tuncer, günlük düzeni şöyle anlatıyor: "Oğlum okul tatillerinde bana yardım ediyor. Sabah erken saatlerde kazların yemlerini veriyor, ardından onları araziye çıkararak otlatıyoruz."

Hobi olarak başladığı işte koyunlarını da satıp çiftlik kurdu: Her yıl 800 yavru üretiyor - Resim : 3

'KOMŞULARIMA DA İŞ İMKANI SUNMAK İSTİYORUM'

Hedeflerini büyüten Tuncer, "Her yıl binlerce kaz yetiştirerek hem aile ekonomimize katkı sağlamak hem de çevremdeki komşularıma bu alanda iş imkanı sunmak istiyorum" diyor.

Hobi olarak başladığı işte koyunlarını da satıp çiftlik kurdu: Her yıl 800 yavru üretiyor - Resim : 4

Eşi Abdülmecit Tuncer ise mevcut ahırın koyun yetiştiriciliğine göre yapıldığını, bu nedenle zayiat yaşandığını belirtiyor. Tuncer, destek sağlanması halinde işi profesyonel boyuta taşımak istediklerini vurguluyor: "Eğer bize bir kredi imkanı ve destek verilirse, biz bu işi daha modern bir şekilde yapmak istiyoruz. Senede bin tane, 2 bin tane yetiştirmek istiyoruz. En azından 3-5 kişi de yanımızda çalışmış olur, onlar da faydalanır."

(AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Iğdır Kadın Çiftçi
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