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Halk TV Türkiye Hızı 75 kilometreye ulaşacak! Muğla'da fırtına nedeniyle feribot seferleri iptal

Hızı 75 kilometreye ulaşacak! Muğla'da fırtına nedeniyle feribot seferleri iptal

Muğla’nın Bodrum ve Fethiye ilçeleri arasında denizlerde fırtına uyarısı yapıldı. Yarın saat 17.00’de yapılması planlanan Bodrum- Datça arası feribot seferleri karşılıklı olarak iptal edildi.

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Hızı 75 kilometreye ulaşacak! Muğla'da fırtına nedeniyle feribot seferleri iptal

Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğü, denizlerde Bodrum-Fethiye arasında fırtına uyarısı yaptı.

RÜZGARIN HIZI 75 KİLOMETREYE ULAŞACAK

Uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre; Bodrum-Fethiye arasında rüzgarın yarın akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, 29 Ağustos Cumartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Fırtınayla birlikte başta balıkçılarımız ve denizcilerimiz olmak üzere meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri kullanıldı.

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Hızı 75 kilometreye ulaşacak! Muğla'da fırtına nedeniyle feribot seferleri iptal - Resim : 2

Öte yandan, yarın saat 17.00’de yapılması planlanan Bodrum-Datça arası feribot seferleri karşılıklı olarak iptal edildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Bodrum Fırtına
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