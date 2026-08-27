Hızı 75 kilometreye ulaşacak! Muğla'da fırtına nedeniyle feribot seferleri iptal
Muğla’nın Bodrum ve Fethiye ilçeleri arasında denizlerde fırtına uyarısı yapıldı. Yarın saat 17.00’de yapılması planlanan Bodrum- Datça arası feribot seferleri karşılıklı olarak iptal edildi.
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Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğü, denizlerde Bodrum-Fethiye arasında fırtına uyarısı yaptı.
RÜZGARIN HIZI 75 KİLOMETREYE ULAŞACAK
Uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre; Bodrum-Fethiye arasında rüzgarın yarın akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, 29 Ağustos Cumartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Fırtınayla birlikte başta balıkçılarımız ve denizcilerimiz olmak üzere meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri kullanıldı.
Öte yandan, yarın saat 17.00’de yapılması planlanan Bodrum-Datça arası feribot seferleri karşılıklı olarak iptal edildi. (DHA)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi