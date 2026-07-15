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Halk TV Türkiye Hemşire kılığında bebek kaçırmaya çalışırken yakalandı! Şüpheli adliyede

Hemşire kılığında bebek kaçırmaya çalışırken yakalandı! Şüpheli adliyede

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hemşire kıyafetiyle bebek kaçırmaya çalıştığı öne sürülen H.İ.Ö., güvenlik kamerası görüntüleriyle tespit edilerek gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Hemşire kılığında bebek kaçırmaya çalışırken yakalandı! Şüpheli adliyede

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün gece saatlerinde yaşanan olay, hastane yönetiminde ve hasta yakınları arasında büyük paniğe neden oldu. H.İ.Ö. isimli şüpheli kadın, üzerindeki hemşire üniformasıyla yenidoğan servisine girdi. Servis içerisindeki bir bebeği kucağına alarak dışarı çıkarmaya çalışan şüpheli, durumu fark eden servis hemşirelerinin müdahalesiyle karşılaştı.

Hemşire kılığında bebek kaçırmaya çalışırken yakalandı! Şüpheli adliyede - Resim : 1

BEBEĞİ BIRAKIP İZİNİ KAYBETTİRDİ

Görevli hemşirelerin durumu anlaması ve müdahale etmesi üzerine kucağındaki bebeği bırakmak zorunda kalan şüpheli, hastane personeli tarafından kovalandı. H.İ.Ö., olay yerinden kaçarak kısa süreliğine izini kaybettirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

KAMERA KAYITLARI YAKALATTI

Olayın ardından harekete geçen Eyyübiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliği ekipleri, hastanenin güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Yapılan çalışma sonucunda kimliği tespit edilen H.İ.Ö., polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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