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Hem parası çalındı hem de dayak yedi ama şikayetçi olmadı

Zeytinburnu’nda parasının çalındığını iddia ederek 3 şüphelinin peşinden giden kişi, tekme ve yumruklarla darbedildi. Hastaneye kaldırılan kişinin, tedavisinin ardından taburcu edildiği ve şikayetçi olmadığı öğrenildi.

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Hem parası çalındı hem de dayak yedi ama şikayetçi olmadı

Olay, 17 Ağustos Pazartesi günü saat 23.00 sıralarında Cevizlibağ Mahallesi’ndeki tramvay durağında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, durakta bulunan kişinin parası iddiaya göre 3 şüpheli tarafından çalındı. Durumu fark eden kişi, şüphelilerin peşinden gitti.

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TEKME VE YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Bir süre sonra takip edildiklerini fark eden şüpheliler, kişiye tekme ve yumruklarla darbedip olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Hem parası çalındı hem de dayak yedi ama şikayetçi olmadı - Resim : 3

ŞİKAYETÇİ OLMADI

Hayati tehlikesi bulunmayan yaralı, ambulansla Samatya’daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen kişinin şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Hem parası çalındı hem de dayak yedi ama şikayetçi olmadı - Resim : 4

O ANLAR SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Öte yandan, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, 3 şüphelinin kişiye tekme ve yumruklarla saldırdığı görüldü. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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