Halk TV Türkiye Hem parası çalındı hem de dayak yedi ama şikayetçi olmadı

Hem parası çalındı hem de dayak yedi ama şikayetçi olmadı Zeytinburnu’nda parasının çalındığını iddia ederek 3 şüphelinin peşinden giden kişi, tekme ve yumruklarla darbedildi. Hastaneye kaldırılan kişinin, tedavisinin ardından taburcu edildiği ve şikayetçi olmadığı öğrenildi.