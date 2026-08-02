Hem Güneş hem de Ay tutulması yaşanacak: Türkiye için dikkat çeken detay!

Ağustos ayında gökyüzü iki önemli tutulmaya sahne olacak. 12 Ağustos’ta gerçekleşecek tam Güneş tutulması Türkiye’den gözlemlenemeyecek; 28 Ağustos’taki parçalı Ay tutulması ise Türkiye'den izlenebilecek.

TÜBİTAK Türkiye Ulusal Gözlemevleri tarafından her yıl yayımlanan ve dikkat çekici gök olaylarını içeren Gök Olayları Yıllığı’nın 2026 edisyonuna göre, 12 Ağustos’ta tam Güneş tutulması, 28 Ağustos’ta ise parçalı Ay tutulması yaşanacak. 12 Ağustos’taki tam Güneş tutulması Türkiye’den gözlemlenemeyecek; çünkü olayın zirve saatinde Güneş, ülkemizde ufuk çizgisinin altına inmiş (batmış) durumda olacağından, Türkiye ne tam ne de parçalı tutulma bölgesinde yer almayacak.

TUTULMA NERELERDE İZLENEBİLECEK?

12 Ağustos 2026 tarihinde Güneş tutulması, Avrupa ile Kuzey Atlantik’in belirli kesimlerinden izlenebilecek. Astronomik hesaplamalar, bu önemli gökyüzü olayının zirve noktasının Türkiye saatiyle yaklaşık 20.47’de gerçekleşeceğini gösteriyor. Tam tutulma yolu Grönland, İzlanda, İspanya ve Portekiz’in kuzeydoğusundaki dar bir alandan geçecek; Avrupa’nın geri kalan kısımlarında ise kısmi Güneş tutulması yaşanacak.

'TUTULMA İLERLEDİKÇE ÖRTÜLME ARTACAK'

2026 yılında ülkemizden sadece parçalı Ay tutulmasının gözlenebileceği anlatılan 2026 Gök Olayları Yıllığı'na göre tutulma şöyle gerçekleşecek:

"28 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleşecek tutulmada Ay, öncelikle saat 04.23.55'te Yer'in yarı gölge (penumbra) konisine girmeye başlayacak. Bu evrede, Ay'ın parlaklığında hafif bir azalma görülebilse de değişimi fark etmek her zaman kolay olmayabilir. Tutulmanın daha belirgin kısmı ise saat 05.33.48'de Ay, Yer'in tam gölge (umbra) konisine girerken başlayacak ve böylece tutulma 'parçalı' evreye geçmiş olacak. Bu andan itibaren Ay'ın yüzeyinin bir kenarında Dünya'nın gölgesi belirgin şekilde seçilebilecek. Tutulma ilerledikçe örtülme artacak ve maksimum tutulmaya saat 07.12.49'da ulaşılacak. Ancak bu saatte Türkiye genelinde Ay batmış olacağı için tutulmanın bu evresini ülkemizden gözlemleyebilmek mümkün değil. Maksimum evreden sonra Ay, tam gölge konisinden yavaşça çıkarak parçalı tutulmanın son kısmına (çıkış evresi) girecek. Böylelikle saat 08.51.55'te parçalı tutulma sona erecek. Bunun ardından Ay, saat 10.01.41'de yarı gölge konisinden de tamamen çıkacak ve tutulma tüm evreleriyle tamamlanmış olacak." (DHA)