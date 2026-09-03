Hava durumunda işler değişti: Balkanlardan gelecek soğuklar iptal oldu

Yaz mevsiminin geride kalmasının ardından gözler Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen serin ve yağışlı havaya çevrilmişti. Ancak son tahminlerde tablo değişti. Balkanlardan beklenen soğuk hava dalgası etkisini göstermedi. Eylül ayının ilk günlerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenirken, İstanbul için daha önce gündeme gelen cuma yağışı da son tahminlerde yer almıyor.

TAHMİNLER DEĞİŞTİ

Eylül ayının başlamasıyla birlikte Türkiye'nin kuzeybatısını etkilemesi beklenen Balkanlar kaynaklı serin hava dalgasına ilişkin tahminler değişti. Son meteorolojik veriler, sıcaklıkların kısa süre içerisinde belirgin şekilde düşeceği beklentisini desteklemiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) son değerlendirmesine göre Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Yurdun büyük bölümünde az bulutlu ve açık hava öngörülürken, yağışların ağırlıklı olarak Doğu Karadeniz çevresinde görülmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA CUMA YAĞIŞI DA İPTAL

İstanbul açısından da önceki tahminlere göre dikkat çeken bir değişiklik yaşandı. AKOM'un 2 Eylül tarihli haftalık tahmininde cuma günü için gök gürültülü sağanak yağış ve 2-5 kilogram/metrekare arasında yağış öngörülüyordu.

Ancak MGM'nin güncel saatlik tahminlerinde İstanbul için cuma günü yağışlı bir hava öngörülmüyor. Kentte sıcaklığın gün içerisinde yaklaşık 21-28 derece arasında seyretmesi beklenirken yağış ihtimali oldukça düşük seviyelerde bulunuyor.

Böylece İstanbul'da cuma günü için daha önce yapılan yağış tahmini de son verilere göre zayıflamış durumda.

SICAKLIKLAR YENİDEN YÜKSELİYOR

Hava Forum'un son değerlendirmesine göre Balkanlar üzerinden beklenen serinleme senaryosu da değişti. Buna göre eylül ayının ilk haftasında yaz havasının devam etmesi bekleniyor.

Tahminlerde Edirne'de pazar günü 37 derece, İzmir'de 36 derece ve Antalya'da 40 dereceye ulaşan sıcaklıklar öngörülüyor. İstanbul ve Ankara'da ise sıcaklıkların 31-32 derece civarında seyretmesi bekleniyor.